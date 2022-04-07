حكم نهائي.. إدانة المتهمة بتسريب المقطع الراقص للإعلامية الكويتية ريم النجم

أيّدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت تغريم المتهمة بتسريب الفيديو الراقص للإعلامية ريم النجم بمبلغ 3 آلاف دينار (أي ما يعادل 9,900 دولار)، وفق ما نشرته محامية النجم.

وأكدت المحامية مريم البحر عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، الحكم الصادر بالإدانة، مشددة أنها ستطالب بتعويض موكلتها في الدعوى المدنية بمبلغ 100 ألف دينار (330 ألف دولار).

وبرأت محكمة في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، المتهمة من تهمة تهديد وابتزاز النجم بمبلغ 30 ألف دينار (نحو 99 ألف دولار)، وقضت بتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار (9,900 دولار) عن تهمة نشر مقاطع الرقص لها في مواقع التواصل.

ولم تعلق الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت على حكم الاستئناف.

وتعود القضية إلى نهاية العام 2020، إذ نُشر مقطع فيديو لريم النجم، وهي ترقص في غرفة في أحد الفنادق، على ما يبدو، ما تسبب بجدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإثر الجدل، خرجت ريم النجم عبر ”سناب شات“ لتهاجم إحدى ”الصديقات“، وكتبت في مقطع أنها تعرضت لألم شديد لثقتها بصديقات أدخلتهن منزلها، ثم فوجئت بهن يقمن بخيانتها.