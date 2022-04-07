أمل الأنصاري تحذف اسم "العائلة" إثر أنباء عن حكم بعدم ثبوت نسبها

حذفت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أمل الأنصاري اسم عائلة ”الأنصاري“ من حساباتها على مواقع التواصل، بعد أنباء عن صدور حكم يثبت عدم نسبها للعائلة.

وكانت حسابات تداولت حكما لمحكمة يوضح أن عائلة الأنصاري رفعت قضية ضد أمل، وثبت أنها لا تنتسب إليها، وتم البت بحذف اسم العائلة من جميع حساباتها لعدم انتسابها.

كما تداول رواد مواقع التواصل منشورًا يؤكد كسب قضية ضد أمل الأنصاري وحذف الاسم من جميع حساباتها، مضيفًا أنه ”سيتم حذف اسم العائلة من حسابات شقيقاتها المشهورات فاطمة ومريم ومنال الأنصاري“.

ولفت المنشور أن اسم أمل في أصله، هو أمل أمين.

وأكد متابعون أن اسم أمل هو ”أمل يوسف أمين“، في حين ذكرت إحدى مغردات موقع ”تويتر“ أن أصل أمل وشقيقاتها من إيران.

واستنكر البعض الحكم الصادر لمجرد اسم عائلة، إذ رأت مغردة أن ”هناك تعمدًا بالإساءة لشخص أمل ولشهرتها“، كما دافع فريق عنها وعن شقيقاتها بالقول إن ”اسم العائلة لأمل وأخواتها قد يكون من دون لام التعريف (أنصاري) أو من عائلة أخرى غير عائلة الأنصاري المعروفة“.

وتساءل فريق بعد حذف المشهورة السعودية لاسم عائلة عن سبب عدم وضع اسم عائلتها الصحيح.

وحذفت أمل الأنصاري بالفعل اسم العائلة من حساباتها جميعها في مواقع التواصل بعد أن كانت تستخدمه بشكل مثبت، إلا أن اللافت أن الحساب الذي استخدمته أمل لم يكن موثقًا، ومن غير المعروف إن كان ثمة حساب آخر تملكه بديلا عن حسابها الموثق.

ولم تعلق أمل على الحكم الصادر أو على إقدامها على حذف اسم العائلة، مكتفية عبر حسابها في ”سناب شات“ بتداول تعليقات مدافعة عنها وعن شقيقاتها دون أن تحدد سبب تداولها، كما اكتفت بالتعليق بأن ”التجاهل هو جوابها دائما“.

ولا تزال شقيقات أمل، فاطمة ومنال ومريم يستخدمن اسم الأنصاري في حساباتهن، وكذلك شقيقهن أحمد، ومن غير المعروف إن كان سيصدر بحقهن وحق أخيهن أيضا حكم بإزالة اسم العائلة.

يذكر أن أسماء بنات الأنصاري تم تداولها أخيرا بشكل مكثف على مواقع التواصل بعد انفصال فاطمة الأنصاري عن المشهور الكويتي يعقوب بوشهري بشكل مفاجئ وعقب زواج قصير، ودخول زوج أمل الأنصاري، فهد الزهراني، بحرب كلامية مع بوشهري استمرت نحو شهرين قبل أن تتوقف.