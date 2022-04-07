رحاب الجمل: أفضل أخذ حقي بنفسي حال تعرضي للتحرش

كشفت الفنانة المصرية رحاب الجمل، أنها تفضل أخذ حقها بنفسها، في حال تعرضها للتحرش.

وقالت رحاب الجمل خلال استضافتها ببرنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور المصرية: ”لا يعقل أنه كلما تعرضت للتحرش، أن أقوم بالتواصل مع مباحث الإنترنت“، مضيفة ”أنا أعرف كيف آخد حقي بنفسي.. أفضحهم على العام“.

جاء ذلك في تعليق من رحال حول حملة ”افضح متحرش“ التي أطلقتها الفنانة رانيا يوسف.

كما أضافت أنها ”تعرف كيف تأخذ حقها.. ومن يشتمها تشتمه، ولا تسكت على الإهانة مطلقا“، موضحة أنها ”تتعرض دائما للشتائم بألفاظ خارجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها ترد وتشتمهم كما يشتموها“.

وفي السياق، أشارت إلى أن نجلها ”تعرض للتحرش اللفظي من معلمه، وذهبت لوزارة التربية والتعليم لنقله من هذه المدرسة، وتم نقله بالفعل“، موضحة أنه ”أشيع أنها حصلت على تعويض مالي من المدرسة لهذا السبب، وهذا كلام غير صحيح“.

وروت رحاب الجمل تفاصيل ”خداعها“ من قبل طليقها، موضحة أنها ”تزوجته على أنه ضابط شرطة، لكن تبين عكس ذلك وانفصلت عنه في عام 2009″، مضيفة أنها ”اكتشفت في عام 2010 أنه تم القبض عليه بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة“.

وعن علاقتها بمحمد رمضان قالت إنه ليس بينهما صداقة، لكنها تتمنى أن تكون من ”الشلة بتاعته“، وتعمل معه باستمرار، موضحة أنه عملت معه في مسلسل البرنس، والمخرج محمد سامي كان ديكتاتورا، ولا يسمح لأحد بالتدخل في عمله، ولا أحد يملي عليه شروطا.

وأشارت أنها تقف في صف الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها المطرب أحمد سعد، فهي ترفض العنف ضد المرأة بشكل جذري، ولا تقبل أبدا أن يضرب الرجل زوجته حتى وإن أخطأت.

وعن وقوعها ضحية لرامز في برنامجه العام الماضي أشارت إلى أنها لم تعرف أنه مقلب، وأضافت: ”معدة البرنامج تواصلت معها، وشرحت لها فكرة البرنامج أنه ترويج لموسم الرياض، موضحة أنها تعاني من فوبيا الأماكن المرتفعة“.

وأشارت إلى أنها بالفعل حصلت على أموال، ولكنها لا تتناسب مع خطورة المقلب، موضحة لو أنها تعلم أنه مقلب، لطلبت أموالا أكثر.

وتشارك الفنانة رحاب الجمل في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل ”توبة“ مع الفنان عمرو سعد وصبا مبارك.