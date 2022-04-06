تجاهل اسمها كأفضل ممثلة.. شهاب جوهر يعتذر لهدى حسين

اعتذر الفنان الكويتي شهاب جوهر للفنانة العراقية المقيمة بدولة الكويت هدى حسين، بعد تجاهله لها، وعدم ذكر اسمها ضمن قائمة أفضل 5 ممثلات يعملن في الدولة.

وكان ”جوهر“ حلّ مع زوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ضيفًا على برنامج “مراحل” مع الإعلامي السعودي علي العلياني، وأجاب ”جوهر“ عن سؤال ”العلياني“ الخاص بترتيب أفضل 5 ممثلات يعملن في الكويت، متجاهلًا ذكر اسم هدى حسين، ما عزا رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر إلى وجود خلافات بينهما.

وفي اعتذاره الذي نشره ”جوهر“، يوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، قال الفنان الكويتي، إن ”الاعتذار من شيم الكرام، وليس عيبًا أن يصحح ويوضح الإنسان الخطأ أو السهو أو الفهم الخاطئ الذي وقع فيه“، على حد قوله.

وأكد أن السهو الذي وقع فيه ”فُهم خطأ، وفسَّره البعض بحسب رؤيتهم، ومنهم مَن اعتبره أنه على خلاف مع الفنانة الكبيرة، لذلك اعتقدوا أن السهو تجاهل متعمد“.

وأشار إلى أن إجابته عن سؤال أفضل الممثلات من وجهة نظره تمت بسرعة وبديهيًا، لذلك نسي ذكر اسم الفنانة هدى حسين.

وأعرب ”جوهر“ عن استيائه بسبب ردود أفعال البعض الذين تداولوا التصريحات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسوَّقوا أن هناك مشكلة أو خلافًا بينه هو وزوجته إلهام الفضالة مع هدى حسين، على خلاف الحقيقة.

وقال إن زوجته إلهام الفضالة ليست لها أي علاقة بهذه الاختيارات، مؤكدًا أن علاقتها بهدى حسين أكثر من ممتازة، ولا يوجد بينهما أي ضغينة.

ولفت إلى أن “الفضالة” خلال استضافتها في أحد البرامج في أول أيام رمضان تحدثت بشكل إيجابي عن الفنانة الكبيرة هدى حسين.

يشار أن شهاب جوهر، وزوجته إلهام الفضالة، كانا أثارا خلال اللقاء موجة من الجدل، محددًا 5 ممثلات هن بحسب الترتيب: “سعاد عبد الله، وحياة الفهد، وإلهام الفضالة، وشجون الهاجري“، ثم أضافت زوجته إلهام الفضالة، الفنانة ”هنادي الكندري“ لتكون الخامسة في القائمة.