ريهام سعيد: "معمولي" سحر سفلي بالموت البطيء (فيديو)

قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، إن ”معالجين بالقرآن أخبروها بأنها معملولة لها أعمال بالموت البطيء وقطع الرزق والتشوه والطلاق“.

وأضافت ريهام في لقاء أذاعته فضائية “الشمس“ المصرية الثلاثاء، أن ”العمل السفلي من أصعب وأسوأ أنواع السحر لم يستطع معالج حتى اليوم أن يفكه“.

وأشارت إلى أن ”معالجين زاروها أكثر من مرة، لمحاولة علاجها لكنهم كانوا يهربون بعد أول زيارة لهم“.

وكشفت الإعلامية المصرية، لأول مرة، أنها ”تعاني من نزيف متواصل ومستمر منذ 6 أشهر، ولم يستطع أي طبيب وقف النزيف برغم ترددها على الأطباء بشكل متواصل خلال هذه الفترة ولم يجدوا أي سبب علمي“.

ورجحت أن “هذا النزيف هو الموت البطيء الذي يستهدفه ذلك السحر”.

وأشارت سعيد، إلى أن ”من أخبرها بتعرضها لهذا السحر أكثر من معالج بالقرآن، مؤكدة أن جميعهم ليست لهم علاقة ببعض لكن كان حديثهم وتشخيصهم لحالتها واحد“.

وقالت إنها ”تؤمن بالعالم الآخر، لكنها لا تفهم في مثل هذه الأمور ولكنها متأكدة من إصابتها بالسحر الأسود، مستشهدة بأشياء غريبة تحدث لها وتتعرض لها دون أن تخوض فيها سوى ذكرها أنها مصابة بالنزيف الدائم منذ 6 أشهر“.

وأثارت ريهام سعيد، في 22شباط/ فبراير الماضي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة على حسابها في فيسبوك، أعلنت فيها أنها ”ستبتعد عن السوشيال ميديا“ بسبب شعورها أنها ستموت قريبا“.

وكتبت الإعلامية المصرية حينها في تدوينتها: ”أقسم بالله كل حرف هكتبه صادق ومن قلبي، أنا حاسة إني هموت قريب عشان كده هبعد عن السوشيال ميديا عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن خاصة ابني الصغير، يمكن سحر يمكن اكتئاب ويمكن حقيقي“.

وأضافت: ”غالبا إحساس الظلم كان بيقتلني بالبطيء، في يوم من الأيام الدنيا قامت عليّ.. أما المعراج وإنكارها عادي، تامر أمين يغلط في الصعايدة قاصد أو مش قاصد يتوقف 3 أشهر، لكن أنا أعمل أكبر حملة للسمنة وأعالج الآلاف وعمليات ببلاش ويفتروا عليّ ويقولوا إني قلت إن ريحتهم وحشة وأتوقف سنة“.

يذكر أن ريهام سعيد قررت اعتزال الإعلام، بعد العديد من الأزمات التي تسببت بها، وكانت طرفا في بعضها، خاصة عبر برنامجها ”صبايا الخير“ الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب محتواه.