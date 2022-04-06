بعد مصطفى درويش.. شيرين رضا تزعم عدم معرفتها الفنانة أحلام (فيديو)

صدمت الفنانة المصرية شيرين رضا، المشاهدين في حلقة، أمس الثلاثاء، من برنامج ”حبر سري“ المذاع على فضائية ”القاهرة والناس“ المصرية، بسبب ردها على عدم معرفتها بالفنانة الإماراتية أحلام، وأنها لم تسمع عنها ولا لأغانيها.

وكانت مقدمة البرنامج الإعلامية المصرية أسما إبراهيم، عرضت على شيرين رضا خلال فقرة من فقرات البرنامج، صورة جمعت الفنانة يسرا والفنان والسيناريست حسام حبيب والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لترد شيرين تعليقا على صورة أحلام، قائلة: ”لا معنديش حاجة أقولها معرفهاش، معرفش أغانيها وعمري ما سمعتها“.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تجاهل شيرين رضا وزعمها بعدم معرفة أحلام، يرجع لمهاجمة الأخيرة لها لوصفها صوت الأذان العام 2017 بـ“الجعير“، الأمر الذي قوبل حينها بهجوم كبير على الفنانة المصرية.

وأعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر تغريدات قديمة للفنانة الإماراتية أحلام، عندما هاجمت شيرين رضا بسبب هجوم الأخيرة على صوت الأذان، إذ كتبت حينها تغريدتين منفصلتين عبر حسابها على موقع ”تويتر“، أعربت فيهما عن غضبها من تصريحات شيرين رضا بشأن صوت الأذان.

وكتب أحلام حينها مستنكرة تصريحات شيرين رضا حول الأذان، وقالت: ”لو سمحتم الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقى هادية عشان ما حد يزعجها طال عمرها، بس نبي نعرف ايش نوع الموسيقى شرقي ولا غربي، شر البلية ما يضحك، حسبي الله وكفى“.

وأضافت الفنانة الإماراتية في تغريدة لاحقة، وكتبت: ”زين سووووا فيك عمرو دياب لما شاتك حسبي الله عليكي، صوت الأذان جعير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. يعني سووووو كلااااس“، قاصدةً أن انفصالها عن عمرو دياب كان فيه خير كثير للأخير.

يشار إلى أن هذه ليست الأزمة الوحيدة التي اصطنعتها شيرين رضا خلال الفترة الأخيرة، بسبب إعلانها بأنها لا تعرف فنانين ولا تسمع عنهم، ففي نفس الحلقة التي ادعت فيها عدم معرفتها بالفنانة أحلام عند نشر البرومو التشويقي للبرنامج وتحديدا في 28 مارس/ آذار الماضي، اعتبرت مواطنها الفنان المصري مصطفى درويش ممثلا مغمورا ولا تعرفه.

وردت حينها على سؤال حول رأيها في انسحاب مصطفى درويش من فيلم “الملحد”، بسبب اختلافه مع مؤلفه إبراهيم عيسى على خلفية إنكاره حينها لمعراج الرسول، بأنها لا تعرف درويش، إذ قالت: “أنا لا أعرف من هذا الممثل بصراحة”.

وفي رده على الهجوم، نشر درويش صورة تضمنت تصريح شيرين رضا، وعلّق عليها ردًا على إجابتها بأنها لا تعرفه، بالقول: ”معلش السن، ربنا يدّيكِ الصحة.. وفي فرق بيننا أجيال كثيرة، هتعرفي مين ولا مين“.

يذكر أن شيرين رضا طالبت السلطات في مصر في ديسمبر/ كانون الأول العام 2017، بتفعيل قرار يقضي بتوحيد الأذان في المساجد، احتراما للسكان الذين ينزعجون من صوت المؤذن، الذي وصفته بـ ”الجعير“، بالإضافة إلى عدم فزع السائحين، عندما يزورون مصر.

وقالت شيرين رضا حينها خلال لقاء إعلامي، إنها ”ترى طريقة الأذان مرعبة للأطفال“، وهي تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة ضدها في بلادها.

لكنها عاودت أمس الثلاثاء، خلال لقائها في برنامج “حبر سري”، وقالت إنها ليست ضد صوت الأذان في الشوارع، وإنما اختلافها قائم على مستوى صوت الأذان فقط لبعض المؤذنين.

وتابعت: ”أنا مش ضد الأذان ولكن مش أي صوت يأذن ولا أي صوت يغني.. يعني أنا صوتي ما ينفعش يغني.. كذلك مش أي صوت يطلع يأذن.. أنا مش بقول حاجة غلط، والنبي عليه الصلاة والسلام مش هو اللي كان يأذن، عشان صوت سيدنا بلال كان أفضل“.