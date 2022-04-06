ريهانا ومخرج "سيد الخواتم" ينضمان لقائمة "فوربس" للأثرياء

انضمت المغنية والممثلة ومصممة الأزياء ريهانا والمخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون، مخرج السلسلة الشهيرة ”سيد الخواتم“ (Lord of the Rings)، إلى قائمة المليارديرات لعام 2022، بحسب مجلة ”فوربس“ الأمريكية.

ودخلت المغنية المولودة في باربادوس و“جاكسون“ للقائمة العام الجاري إلى جانب مغنين وممثلين آخرين بما فيهم المغني الأمريكي كانييه ويست، الزوج السابق لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان.

وأشارت المجلة إلى أن ريهانا جاءت في المركز 1729 وجاكسون في المرتبة 1929 في قائمة المليارديرات العالميين، لافتة إلى أن ثروة مغنية البوب تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار نتيجة نجاح شركة مستحضرات التجميل التي تملكها وهي ”فينتي بيوتي“.

وأوضحت فوربس أن الشركة التي تشارك ريهانا في ملكيتها مع شركة“ LVMH“ الفرنسية لبيع السلع الفاخرة، حققت إيرادات تجاوزت 550 مليون دولار عام 2020.

كما تمتلك المغنية حصة 30% في مجموعة ”Savage x Fenty lingerie“ التي جمعت أموالاً بقيمة مليار دولار في شباط/فبراير 2021.

وقالت المجلة: ”هذه المرأة البالغة من العمر 36 عامًا، والتي تتوقع حاليًا طفلها الأول من مغني الراب اساب روكي أصبحت أول ملياردير في باربادوس“.

ولفتت إلى أن المخرج جاكسون دخل بدوره قائمة المليارديرات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد بيع جزء من متجره لتأثيرات الأفلام الرقمية إلى شركة ”Unity Software“ مقابل 1.6 مليار دولار على شكل نقد وأسهم.

ووفقًا للمجلة، فإن امتيازات أفلام جاكسون ”LOTR و The Hobbit“ حققت 6 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

وذكرت المجلة في تقريرها أن مغني الراب ويست احتل المرتبة 1513 بثروة تقدر بنحو ملياري دولار بفضل علاماته التجارية المربحة للأزياء وصفقة لتصميم علامته التجارية Yeezy لصالح شركة ”Adidas“.

وأشارت إلى أن المغني وكاتب الأغاني الامريكي جاي زي احتل المرتبة 2076 بثروة تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار.

ووفقا للقائمة، فإن إيلون ماسك، رئيس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، يحتل المركز الأول بثروة تقدر بنحو 219 مليار دولار، يليه مؤسس شركة ”أمازون“ الأمريكية جيف بيزوس، بنحو 171 مليار دولار.