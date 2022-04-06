مي العيدان تنهار بالبكاء بعد "إساءة" هيا الشعيبي لوالدتها المتوفاة (فيديو)

انهارت الإعلامية الكويتية مي العيدان بالبكاء أثناء تواجدها مع مواطنتها الإعلامية فجر السعيد ببرنامج ”غبقة للفجر“، بسبب ”إساءة“ الفنانة هيا الشعيبي لوالدتها المتوفاة.

وكانت هيا الشعيبي قد أساءت لأم مي العيدان قائلة ”زين إنها ماتت“، بالإضافة إلى معايرتها بعدم الإنجاب، ردا منها على انتقادات العيدان لها بسبب اصطحاب أبنائها معها بالتصوير، مما يسبب إزعاجا للحضور، حيث ردت أنها تصطحب أبناءها لأنها أم، لكن مي العيدان ليست أما لذلك لا تشعر بذلك.

وأوضحت مي العيدان وهي تبكي أنه منذ متى والناس تسب بأمهاتها قائلة: ”أمي بنت ناس ومعروفة ببلدها، ومصرية وجاية من حضارة“.

وأشارت مي العيدان إلى أن هيا الشعيبي تعايرها بأمها المصرية، لترد عليها فجر السعيد متسائلة وهل الجنسية المصرية تعاير، مشيرة إلى أنها بلد حضارة وثقافة، فردت العيدان عليها قائلة: ”بتقول عنهم إنهم فقارى“.

وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مؤخرا ولأول مرة، حقيقة وأسباب خلافها مع مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، خلال حلقة الاثنين من برنامجها ”كشف حساب“.

وأشارت العيدان إلى وجود خلاف بالفعل بينهما منذ عام 2015.

وقالت مي العيدان: «حتى لو عندي خلاف مع هيا الشعيبي، والخلاف موجود من 2015 بيني وبين هيا، ومو أنا الغلطانة، ولو كذابة فيه شهود، الأستاذ طارق العلي، وفيه شخص بيشتغل معاي اسمه جابر موجود، وأم علي اللي هي ماسكة ميكاب طارق العلي في كل أعماله، كل دول شهود“.

وعن أسباب الخلاف قالت العيدان: ”الخلاف كان في وقت خلافها مع طارق العلي، وسبت سوسن هارون في مسرحية تحت الصفر، واتصل علي طارق العلي وقالي يا مي تعالي مسرح ميدان حويلي، انت ممكن تأثرين عليها، مسوية مشاكل كتير، وأنا ركبت عربيتي وروحت مسرح مالي علاقة بيه، ولو انا كدابة الشهود موجودين، ويحط يدهم على القرآن ويقولو أنا سويت ها الشيء أم لا“.

وأضافت: ”أنا مو أدور مشاكل أنا أحل، أنا لو ادور مشاكل زي ما بتقول كنت اتكلمت عن الخلاف من وقتها، ورحتلها مرة لقيتها قاعدة في آخر المسرح مع الجميع، وقلتلها يا هيا لو أنا كذابة، ليش تتركين غرفتك مع سوسن وتقعدين هون، انتي نجمة المسرحية مو سوسن هارون، وسوسن لو مش عاجبها تطلع، الناس بتقطع تذكرة من أجل هيا الشعيبي“.

وتابعت موجهة حديثها لـ هيا الشعيبي: ”اتحملي باقي شهر على المسرحية، سوسن هارون مو نجمة، ولا تصلح ممثلة، هي تشتغل بلوجر أو فاشينيستا، هذه شغلة اللي ما عنده شغل، انتي نجمة يا هيا ولا تخذلين أخوكي (تقصد طارق العلي)“.

وواصلت: ”مو حد كان راكب حصان إبليس غير هيا الشعيبي، وأشعلت خلاف، وأنا سكت مو حكيت عن الموضوع تماما، وهي من طلعت على الإنستغرام واتكلمت وقالت إنها تركت المسرحية، وأنا ما حكيت عن الموضوع غير لما هي صدرته إعلاميا“.