أمير عيد: لا أتعاطى المخدرات لكني أتعاطف مع المدمنين والجناة

أثار المطرب المصري أمير عيد الشهير بـ ”كايروكي“ جدلا بمجموعة من التصريحات والتي منها أنه يتعاطف مع المدمنين والجناة، لأنه يرى أن المدمن رحلته مع العلاج شاقة، كذلك الجاني يراه في الأصل مجني عليه.

وأضاف ”كايروكي“ خلال استضافته ببرنامج ABtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، أنه يقال عنه دائما أن صاحب رحلة مع المخدرات، وهذا الأمر عار تماما من الصحة، فهو لم يتعاط المخدرات يوما، لكنه كما ذكر سالفا يتعاطف معهم.

وأضاف أمير عيد أنه من الممكن أن يصبح في يوم من الأيام مدمنا، لأن بداخله إنسانا ”جاحدا“، مشيرا إلى أن لديه أصدقاء ماتوا بسبب الإدمان، وآخرين دخلوا السجن، لكنه لم يسلك هذا الطريق.

وأشار إلى أنه يؤمن بالعقاب، لكنه لا يحب أحكام الناس على بعضها، فالله يغفر الذنوب لكن الناس لا تغفر الأخطاء لأحد، مشيرا إلى أن المجتمع أحيانا يجعلك تكره نفسك.

وكشف المطرب المصري عن أنه يذهب إلى طبيب نفسي منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى أنه تعرض للعديد من الصدمات منذ طفولته جعلته يحتاج إلى العلاج النفسي.

وأشار إلى أن والده ووالدته انفصلا عن بعضهما، وهذا ترك أثرا سلبيا على نفسيته، لذلك هو حريص على ألا ينقطع عن زيارته للطبيب النفسي، موضحا أنه كان يفضل ألا يستخدم العلاج الدوائي، لكنه اضطر إلى اللجوء إليه في إحدى فترات علاجه.

ونصح عيد أي شخص لديه مشاكل نفسية أن يذهب للطبيب، أو يكتب ما بداخله على ورقة ويقوم بحرقها.

وأوضح أنه لا يرى أن الفنان يمكن أن يكون قدوة، فالجمهور يرى جانبا واحدا من حياته، وهو ظهوره الإعلامي أو على السوشيال ميديا، وأخطاؤه مختفية عن الجمهور.

وتطرق عيد في حديثه إلى والدته، مشيرا إلى أن إصابتها بالزهايمر مثلت أكبر صدمة في حياته، حيث أنها لم تكن تتذكره، ومع ذلك لم تكن تنسى الصلاة، وكانت تحرص عليها رغم أن منزلها بعيد عن المساجد وكانت لا تسمع الأذان.

وأشار عيد إلى أن مرض والدته بدأ يوم زفافه، حيث لاحظ تغيرا في تصرفاتها لكنه ظن أن ذلك بسبب الإرهاق، وسافر لقضاء شهر العسل، وعندما عاد وجد حالتها الصحية قد تفاقمت، وشعر بالذنب تجاهها، لأنه تركها وسافر، رغم أنه ترك لها ممرضة معها، موضحا أنه كان يتمنى أن يعوضها عن كل شيء فعلته من أجله.

جدير بالذكر أن أمير عيد يقدم لونا غنائيا شبابيا، وسطع نجمه إبان أحداث ثورة 25 يناير في مصر، وحقق نجاحا واسعا بأغنيته الشهيرة ”يا الميدان“ الذي شارك في غنائها مع عايدة الأيوبي.