بعد جدل مشهد "زنا المحارم".. انتهاء أزمة مسلسل "دنيا تانية" مع الرقابة

أعلن المخرج المصري أحمد عبدالعال، مخرج مسلسل “دنيا تانية” الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الجاري، وتقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، انتهاء أزمة المسلسل مع الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بعد المشاهد التي تضمنتها الحلقة الأولى من المسلسل حول “زنا المحارم”. تسببت بوقفه.

وقدَّم ”عبدالعال“ في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، الشكر باسم أسرة المسلسل للرقابة على المصنفات الفنية على “تفهمها، وحل أزمة المسلسل، وحرصها على ظهوره بشكل لائق“.

وأوضح المخرج أنه ”تم الاتفاق مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر الدكتور خالد عبد الجليل، وكاتب، ومخرج العمل، على الخطوط الدرامية محل الخلاف“، مشددًا على أن صنّاع العمل يؤكدون ثقتهم بالرقابة المصرية بقيادة عبدالجليل، وحرصه على قيم المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة لبلدنا”، بحسب تعابيره.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرر وقف الحلقة الأولى من مسلسل ”دنيا تانية“، بسبب تناولها لقضية ”زنا المحارم“ في أحد المشاهد.

وتقدم الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بشكوى عاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يؤكد خلالها أن الحلقة الأولى من مسلسل ”دنيا تانية“ احتوت على مشهد يحكي عن علاقة تقع بين سيدة مع زوج أختها، موضحًا أن هذا المشهد كان قد حُذف من قبل الرقابة.

وأضاف خالد عبد الجليل في شكواه أن قناة ”النهار“ التي يعرض المسلسل على شاشتها تحايلت على الرقابة، وقامت بعرض المشهد المحذوف، والذي لم يحصل على ترخيص بعرضه.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان رسمي أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح، والمحذوف منها مشاهد تتعلق بـ“زنا المحارم“، دون سواها.

وقال المجلس في بيانه: ”التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض“.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى عن تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

والمشهد الذي أثار جدلًا يتعلق بزوج يخون زوجته مع شقيقتها.

ومسلسل ”دنيا تانية“ بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، وهو من سيناريو وحوار عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وقام بالإشراف على الكتابة أمين جمال، ويتولى إخراجه أحمد عبد العال.