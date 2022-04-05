بسبب "من شارع الهرم".. فجر السعيد تهاجم النائب الكويتي حمدان العازمي

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مواطنها حمدان العازمي النائب بمجلس الأمة الكويتي، بسبب مطالبته وزير الإعلام بسحب ترخيص الشركة المنتجة لمسلسل ”من شارع الهرم إلى“.

وهاجم حمدان العازمي مسلسل ”من شارع الهرم إلى“ في تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قال فيها: ”تفاجأنا أن المسلسل الذي يدعو إلى الرذيلة والانحطاط، إنتاج كويتي، للأسف، هذه الأعمال الهابطة لا يمكن أن تنسب إلى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية“.

وتابع: ”على وزير الإعلام التحرك فورًا لإيقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل“.

وعلّقت ”السعيد“ على ما كتبه نائب مجلس الأمة من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على ”تويتر“ قالت فيها: ”حمدان وبعدين معك، جمْ مرة أقولك قبل لا اتدرعم بكلام ماله معنى“.

وواصلت السعيد: ”المسلسل مو إنتاج كويتي.. المنتج لبناني، وترخيصه إماراتي اسمه جمال سنان، والتصوير هَمْ في الإمارات، وزير الإعلام الكويتي شكوووو“.

ووجهت رسالة إلى متابعيها، قائلة: ”لو سمحتم ترجموا لحمدان اتدرعم.. أخاف يترجمها غلط“.

وأثارت الحلقات الأولى من مسلسل ”من شارع الهرم إلى“ عقب عرضها، جدلًا واسعًا بين الكويتيين بسبب تطرقه لقضايا مثيرة، وحساسة.

وتدور أحداث العمل حول أسرة الدكتورة عبلة (هدى حسين)، وما يدور داخل هذه الأسرة المكونة من أطباء (هم أبناؤها)، تتباين طباعهم وتفاصيل حياتهم، وتبدأ قصة العمل بدخول راقصة إلى هذا المنزل محاولة فرض قوانينها وسيطرتها على هذه الأسرة، لتتوالى الأحداث في طابع اجتماعي مشوّق.

وأظهرت الحلقات الأولى التي عُرضت من العمل الذي تبثه محطة ”MBC1″، ومنصة شاهد، بعضًا من القضايا التي توجد في كثير من المجتمعات، ومنها المجتمع الكويتي، وأبرزها: قضية الخيانة الزوجية، وجرائم الشرف، والرجل الناعم.

وأحدث طرح هذه القضايا جدلًا بين الكويتيين الذين تباينت ردود أفعالهم تجاه عرضها، وتسليط الضوء عليها من خلال عمل درامي.

وكان مشهد محاولة قتل أحد أبناء الدكتورة عبلة بسبب علاقته مع امرأة متزوجة أحد المشاهد المثيرة للجدل، فضلًا عن دور ”الرجل الناعم“ الذي جسّده الفنان أحمد إيراج، وهو طبيب تجميل، والحوارات التي ظهر فيها بحديثه عن الغيرة، واستنكاره قتل الزوجة بسبب الخيانة، واستنكاره للباس زوجته المتستر أثناء التواجد على شاطئ البحر.

ورغم الانتقادات الواسعة التي تعرّض لها العمل، فقد أشاد آخرون به، معتبرين أنه عمل يحاكي الواقع، ويعرض قضايا لأشخاص موجودين في المجتمع تستحق تسليط الضوء عليها، كما أشاد كثيرون بأداء الفنانة هدى حسين.