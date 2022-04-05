شيرين رضا تنفي إصابتها بمرض مناعي

نفت الفنانة المصرية شيرين رضا، إصابتها بمرض مناعي خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها لن تهتم نهائيًا بالشائعات التي تنتشر عنها، وتتلقاها بـ“سخرية وضحك“ على حد تعبيرها.

وقالت شيرين رضا خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج ”حبر سري“ المذاع على فضائية ”القاهرة والناس“ المصرية، إنها تعاني فقط من كسر في الظهر، وكذلك من كسر في إحدى أصابع قدمها.

وأضافت الفنانة المصرية أن آلام ظهرها أجبرتها على حضور 3 أيام من تصوير مسلسلها الجديد ”شغل في العالي“ الذي يعرض في رمضان الجاري على كرسي متحرك.

وحول شائعة ارتباطها بشاب أصغر منها بـ28 عامًا، ردت الفنانة شيرين رضا مستنكرة تداول مثل هذه الشائعات التي وصفتها بـ“الغريبة“، قائلة: ”ليه أعمل كدا في نفسي.. يعني بالعقل كدا هيكون زي ابني.. أنا خلّفت بنتي وأنا عندي 21 سنة.. ده كلام فاضي“.

وأضافت: ”أنا لا أحدد عمرًا للارتباط بشخص ما، وبالنسبة لي لا يوجد ما يسمّى بالعمر، السن هو ما أشعر به، قد أجلس مع شخص عمره 50 عامًا وتافه، وأجلس مع شخص آخر عمره 30 عامًا ومثقف“.

وتشارك ”شيرين رضا“ في موسم رمضان الجاري في بطولة مسلسل “شغل في العالي” مع الفنانة فيفي عبده، ويسعى الثنائي الجديد إلى خطف الأنظار إليهما في رمضان في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الموسم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تقدم ”شيرين“ دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتي تنتمي لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد ”فيفي“ شخصية تنتمي لطبقة شعبية، وتعيش في مكان شعبي، أي النقيض لشخصية ”شيرين“، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وكانت الفنانة شيرين رضا هاجمت، في شهر مارس/ آذار الماضي، مواطنها الفنان المصري مصطفى درويش على خلفية انسحابه من فيلم “الملحد” بسبب اختلافه مع مؤلفه إبراهيم عيسى.

وقالت: ”أنا لا أعرف مَن هذا الممثل بصراحة“، معتبرة أنه ممثل مغمور.

وفي رده على الهجوم، نشر ”درويش“ صورة تضمنت تصريح ”شيرين رضا“ وعلّق عليها ردًا على إجابتها بأنها لا تعرفه، بالقول: ”معلش السن، ربنا يدّيكِ الصحة.. وفي فرق بيننا أجيال كثيرة، هتعرفي مين ولا مين“.