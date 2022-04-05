السعودية.. هجوم على المشهور الرقيبة بعد سخريته من الداعية الجبير

شنَ نشطاء ومشاهير في المملكة العربية السعودية هجوما ضد مشهور ”سناب شات“ منصور الرقيبة؛ عقب انتقاده وسخريته من نصائح وإرشادات غذائية قدَمها استشاري أمراض القلب والداعية الدكتور خالد الجبير.

وخرج المشهور الرقيبة في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ للتعليق على نصائح أدلى بها الداعية الجبير حول بعض أنواع الطعام والمشروبات، التي تعتبر من أبرز ما يتم تقديمه في سفرة رمضان.

وتطرَق الجبير في نصائحه إلى ”عصير التوت“ و ”السمبوسة“، حيث انتقد خلالها من يحذرون من شرب عصير التوت.

وبين أنه ”عصير له فوائد وينصح بشربه“، كما انتقد من يحذرون من أكل السمبوسة بسبب قليها بالزيوت.

واتخذ الرقيبة من حديث الدكتور الجبير سببا لمهاجمته والسخرية منه، حيث قال إن ”هذا الدكتور هو طبيب وينصح وكل نصائحه هي عن مرضاه الذين ينتهي بهم المطاف إلى الموت“.

واستهزأ الرقيبة في مقطعه الذي تداولته حسابات معنية بأخبار المشاهير من فتح الدكتور حسابا عبر ”تيك توك“ والبث خلاله، مشيرا بأسلوب ساخر إلى ”قضية السمبوسة وعصير التوت“ التي أثارها الدكتور الجبير.

وتصدى النشطاء لانتقادات الرقيبة هذه، والتي اعتبرها كثيرون أنها تجاوز على الدكتور الجبير المعروف في المملكة وخارجها، والذي قدَم أبحاثا علمية في مجال جراحة القلب، فضلا عن عمله في مجال الدعوة.

وتهجَم المنشد والممثل السعودي حامد الضبعان، على مواطنه الرقيبة، مقارنا بين إنجازاته وإنجازات الدكتور خالد الجبير.

وقال الضبعان: ”إنك لن تستطيع أن تقدِم ربع المعلومات التي قدَمها الدكتور الجبير“، مطالبا إياه باقتصار حديثه ونشاطه على ”المخيم وضيوفه والإعلانات والابتعاد عن أمور أكبر منه“.

وانتقد كذلك الكاتب سعود عبدالرحمن المقحم، مواطنه الرقيبة، قائلا: ”الدكتور ولا المشهور؟!!.

وأضاف: ”#منصور_الرقيبه ينتقد الدكتور وجراح القلب والداعية المعروف #خالد_الجبير!!.. السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي خدم دينه ووطنه أكثر الدكتور خالد الجبير أم المشهور منصور الرقيبة؟!!“.

وأطلق بعض النشطاء عبارات ذم بحق المشهور الرقيبة، متهمين إياه بالبحث عن الشهرة عن طريق انتقاد الدكتور الجبير.

وكتب الناشط خالد الصعيدي: ”من هو #منصور_الرقيبه عشان ينتقد الدكتور وجراح القلب والداعية #خالد_الجبير!!..؟ تدور الشهرة ؟ بسلامتك لكن ما هو على أكتاف من خدم الدين والوطن لسنوات“.

والدكتور الجبير من مواليد 1954، درس في جامعة القاهرة، وحصل على بكالوريوس في الطب، ثم حصل على الزمالة البريطانية، وأصبح استشاريا في جراحة القلب عام 1993، وهو داعية إسلامي وعميد متقاعد.

ومنصور الرقيبة أحد مشاهير ”السناب شات“، سبق أن أحيل للتحقيق بسبب قضايا إحداها كان ”ادعاء كاذبا للترويج لحسابه“، وقضية أخرى تتعلق بإعلانات عن منتج قهوة موجودة في أسواق المملكة، تضمنت ”تضليلا وخداعا“ للمستهلكين، تم معاقبته على إثرها.