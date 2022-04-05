ردا على شائعة وفاته.. أحمد بدير: ليست المرة الأولى

رد الفنان المصري أحمد بدير على شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليوضح أنها ”ليست المرة الأولى“.

وقال بدير في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”أنا بخير الحمد لله وبصحة جيدة، ولا أساس لما تمت إشاعته، ولا أتعجب من نشر مثل هذه الشائعات، فعلى مدار السنوات الماضية تعرضت لهذه الشائعة أكثر من مرة“.

وأضاف: ”لا أنزعج من مثل هذه الشائعات، فالعمر واحد والرب واحد، ولا أحد يموت قبل أن يأتي وقته، ولست أنا فقط من يتعرض لمثل هذه الشائعات، فكبار الفنانين في مصر والعالم العربي دائما ما يتعرضون لنفس الشائعة“.

وتابع: ”الفنان الكبير عادل إمام تثار حوله هذه الشائعة بشكل يومي تقريبا، كذلك الفنان سمير صبري، ومؤخرا أشيعت وفاة الفنان صلاح عبد الله“.

وأوضح أحمد بدير أن ”السبب في هذه الشائعات هي أن مواقع التواصل أتاحت للجميع ترويجها، للحصول على أكبر عدد من تفاعلات المتابعين“.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، أخبارا تفيد بوفاة الفنان أحمد بدير، إثر أزمة صحية مفاجئة.

يشار إلى أن الفنان حصل مؤخرا على حكم من محكمة الجنح المستأنفة في الكويت ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان بتغريمها 500 دينار كويتي (1,653 دولار أمريكي)، وإلغاء حكم البراءة الصادر بحقها، في الدعوى التي أقامها ضدها والتي يتهمها فيها بالسب والقذف.

وعلق بدير آنذاك، عبر حسابه في ”فيسبوك“، على القرار قائلا: ”شكرا للقضاء الكويتي الشامخ.. مش مهم قيمة الغرامة المهم تعظيم قيمة العدل“، مقدما شكره أيضا للمحامين العاملين على القضية.

ونشرت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، منشورا شكرت خلاله القضاء الكويتي، قائلة: ”الحمد لله كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي“.

وتابعت: ”شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه، الذي دعم وأكد على رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمر، وعدم الوقوف سلبا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع“.

وكانت مي العيدان أعلنت براءتها من تهمة الإساءة إلى الفنان أحمد بدير، بعد رفعه دعوى قضائية يتهمها فيها بسبه وقذفه والسخرية منه، عبر صفحتها على ”إنستغرام“، ووصفها له بـ“الأقرع“، وتنمرها عليه عندما نشرت صورة لابنته ”سارة“، مشيدة بجمالها، قائلة: “ مُزة بنت الأقرع“.