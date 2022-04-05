باسم ياخور يرد على متابع اتهمه بالإفطار في نهار رمضان

ردّ الفنان السوري باسم ياخور على متابع اتهمه بالإفطار في نهار رمضان في تعليق على صورة نشرها ياخور على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“.

وعلق أحد المتابعين على صورة باسم ياخور قائلا: ”مبين عليك مفطر“، ليرد باسم ياخور على تعليقه قائلا: ”على أساس شو بنيت استنتاجك، شكل الغيم مثلا ولا لون النظارة عطاك هالإيحاء ياقلبي“.

ورغم أن الفنان باسم ياخور ينتمي إلى الديانة المسيحية، إلا أنه لم يتطرق في رده إلى ديانته، وحرص على أن يكون الرد بأسلوب مهذب، لينال آلاف الإعجابات على تعليقه من متابعيه، اللذين أشادوا برده.

وشكر باسم ياخور بتعليق متابعيه على كلماتهم التي أشادوا خلالها بأخلاقه، حيث كتب: ”شكرا أصدقائي على كل الكلام الجميل والراقي مثل قلوبكم“، لكنه قام بحذف رده على متابعه.

وكشف الفنان باسم ياخور مؤخرا عن تكريمه من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ونشر باسم ياخور صورة أثناء تكريمه وعلق عليها: ”كل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على التكريم الجميل، وسعيد بانضمامي إلى عائلة إسعاد، كل الشكر دائماً لكمية المحبة الغامرة التي نعيشها في دولة الإمارات العربية المتحدة“.

وكان الفنان باسم ياخور قد تعافى في يونيو الماضي من فيروس كورونا، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة لم يكشف عنها، ليعلن بعدها بفترة وجيزة عن تعافيه، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام قال فيه: ”أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام، شكرا من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم“.

وحرص عدد من الفنانين والفنانات على دعم باسم ياخور، معبرين عن سعادتهم بعبوره هذه الأزمة الخطيرة التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد، وكان من أبرزهم نيكول سابا وورد الخال وطلال مارديني وقصي الشيخ وريم ناصر وحبيب غلوم.

وقال باسم ياخور، آنذاك، في مقابلة تلفزيونية عبر ”زووم“ مع قناة ”إم بي سي 4″، إنه بعد انتهائه من تصوير مسلسله على صفيح ساخن بـ48 ساعة، ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، ”وأحمد الله أن الإصابة لم تكن خلال التصوير وإلا كان سيتم تعطيل تصوير المسلسل وبالتالي لا يمكن استكمال عرضه خلال رمضان“.

وأكد أن صحته حاليا أصبحت ”ممتازة“، مبينا أنه ”عاش أياما صعبة لكنه نجح في النهاية في الانتصار“ على الفيروس.