انتقادات واسعة تطال راغدة شلهوب بعد عرضها مشهدا جريئا للفنانة ميار الببلاوي

تعرضت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، لموجة انتقادات حادة وهجوم بعدما عرضت، أمس الإثنين، خلال استضافتها للفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي في برنامجها، مشهدا جريئا للأخيرة من أحد أعمالها الفنية كانت قد ندمت على تمثيله.

وخلال عرض شلهوب المشهد في حلقة برنامجها ”سابع سما“ المذاع على فضائية ’النهار“ المصرية، دخلت ”الببلاوي“ في نوبة بكاء شديدة، مبدية استياءها من عرض المشهد الذي أعلنت توبتها وندمها عنه في وقت سابق.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على فيديو بكاء ميار الببلاوي، عن استيائهم من عرض مشهد كانت قد تابت عنه الفنانة قديما، معتبرين أن المذيعة اهتمت بإثارة الجدل واهتمام الجمهور بالحلقة على حساب الأذى النفسي الذي سببته لضيفتها.

وهاجم الناشطون راغدة شلهوب؛ بسبب عرضها المشهد الجريء، بعدة عبارات منها: ”حسبي الله ونعم الوكيل“، و“حسبي الله ونعم الوكيل“، ”المذيعة فضحتها منها لله“.

وكانت قد دخلت الفنانة المصرية ميار الببلاوي، أمس الإثنين، في نوبة بكاء شديدة على الهواء مباشرة، بعد رؤيتها أحد مشاهدها الجريئة في أحد أعمالها الفنية.

وأعربت ميار الببلاوي، عن حزنها وندمها لتمثيل هذا المشهد، مشيرة إلى أنها خاطبت شركة “غوغل” لحذف المشهد من المنصات ولكن دون استجابة، لافتةً إلى أنها تريد أن يحذف الفيديو بأي ثمن حتى ولو كان عمرها أو جميع ما تملك.

وأضافت: “التوبة تجب ما قبلها، وهناك الكثير من الصحابة كانوا يشربون الخمر، ولكن عندما أسلموا أصبحوا من العشرة المبشرين بالجنة، وأنا تبت إلى الله، وهذه المشاهد لن أكررها”.

وعن مشاهدها الجريئة قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها تعمل في الفن منذ أن كانت في عمر الـ16،ـ ولم يكن لها سوى مشهدين جريئين فقط قامت بتمثيلهما منهما المشهد الذي عرض أمام عينيها في البرنامج، مؤكدة أن المشهدين تاريخ أسود لها تبرأت منهما.

وميار الببلاوي 49 عاما، ممثلة وإعلامية مصرية ولدت في محافظة أسيوط وشاركت في العديد من الأعمال الفنية وبدأت مسيرتها بتصوير الإعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح عام 1992، اعتزلت الفن بعد أن قررت ارتداء الحجاب، لكنها عادت وزاولت المهنة بعد فترة من دون أن تخلع الحجاب.