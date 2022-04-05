بعد الإفراج عنه بعفو أميري.. ما حقيقة إعادة الفنان الكويتي علي كاكولي إلى السجن ؟

كشف الفنان الكويتي علي كاكولي حقيقة الأخبار المتداولة في الساعات الأخيرة حول إعادته إلى السجن، بعد أن خرج منه مؤخرا بعفو أميري، وذلك بعد أن صدر بحقه أمس الإثنين، حكم نهائي بالحبس 3 سنوات وأربعة أشهر.

وقضت محكمة التمييز الكويتية، أمس الإثنين، بحبس الفنان علي كاكولي، ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه بألفي دينار كويتي (ستة آلاف وخمسمائة دولار) في قضية تعاطي وحيازة المخدرات، وذلك بعد أيام من الإفراج عنه بعفو أميري.

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ونشر علي كاكولي صورة له وهو بالشارع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وعلق على الصورة قائلا: ”إذا رأيت أحلامك تسقط في بئر يوسف، كن على يقين بأن قافلة العزيز آتية لا محالة، الحمد لله الذي عافانا وأبعد الأذى عنا، ممتن للظروف وممتن للظلام وممتن للألم، ربي لك الحمد والمنة“، ليدحض كاكولي بذلك كل الادعاءات التي انتشرت حول إعادته إلى السجن.

وخرج الفنان علي كاكولي من السجن، في 23 مارس/آذار الماضي، عقب شموله بعفو أميري صادر مؤخرًا بمناسبة الأعياد الوطنية، والذي شمل مئات السجناء، بينهم مواطنون، ووافدون، حيث أُفرج عن نحو 100 شخص منهم.

ونشر حساب الفنان علي كاكولي على ”إنستغرام“ عبر خاصية الستوري التهاني التي قدمها له الفنانون، الذين غلبت على تعليقاتهم عبارة ”الحمد لله على السلامة“، دون كشف تفاصيل أخرى بشأن قضيته.

وبدأت قضية الفنان كاكولي، منذ منتصف العام 2021، حيث أشارت صحف محلية آنذاك إلى ضبط فنان مشهور لتورطه بقضية مخدرات، واكتفت الصحف بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل ”ع.ك“ دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.

وأكدت حسابات إخبارية محلية أخرى، أن المتهم هو الفنان الشاب ”علي كاكولي“، الذي غاب عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.

ودفع الزج باسم الفنان كاكولي، المحاميين حنان الصباح، وحسن الحوتري، لإصدار بيان تم نشره عبر حساب الفنان على ”إنستغرام“، جاء فيه بأن ”وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي، وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعائلته“.

وأشار البيان إلى ضرورة تثبت الجميع من صحة الخبر، وعدم الاستعجال بتداوله، لافتًا إلى أن من يتناقل هذا الخبر ”لا يريد الخير إنما الشر“.

وبدأت محاكمة الفنان كاكولي، منذ آب/ أغسطس الماضي، حيث صدر أول حكم عن محكمة الجنايات، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسجنه 5 أعوام، وتغريمه 5 آلاف دينار (16.6 ألف دولار). عن تهمة ”تعاطي وحيازة المواد المخدرة“.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خففت محكمة الاستئناف من الحكم، وقضت بسجنه 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 3 آلاف دينار (10 آلاف دولار).

وعلي كاكولي ممثل، ومغنٍ كويتي، في الثلاثينيات من عمره، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: ”جادة 7″، ”قلوب حائرة“، ”ليلة عيد“، ”دفعة بيروت“، كما أطلق ”كاكولي“ قبل عام أغنية باللهجة المصرية، بعنوان ”النفخة الكدابة“.