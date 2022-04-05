إلهام الفضالة تكشف أن أجرها يتجاوز 200 ألف دولار.. وترفض مصالحة هيا الشعيبي

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر عن أجرهما بشكل صريح، وذلك أثناء سؤال الإعلامي السعودي علي العلياني عن قيمة أجريهما خلال استضافتها في برنامج ”مراحل“.

وأكدت الفضالة أنها تحصل على أجر ما بين 70 إلى 80 ألف دينار عن المسلسل الواحد، أي ما يعادل (231 ألفا إلى 264 ألف دولار)، في حين قال شهاب جوهر أن أجره هو 30 ألف دينار (99 ألف دولار).

وخلال البرنامج، أعلنت إلهام الفضالة أن هناك فنانة واحدة ترفض أن ينتج لها زوجها شهاب جوهر عبر شركته، أي أعمال، لافتة إلى أن ”الجميع يعرف من هي“.

ورفضت الفنانة الكويتية خلال البرنامج، اتصال الإعلامي العلياني بهيا الشعيبي، والتي قصدتها برفضها، للمصالحة، مشددة على أنها ترفض رفضا قاطعا مصالحتها، وأنها مستعدة هي لدفع المال مقابل عدم العمل معها.

ورد شهاب جوهر على سؤال علي العلياني عن أهم خمس فنانات من وجهة نظره، بالقول إنهن الفنانات: سعاد العبدالله، حياة الفهد، زوجته إلهام الفضالة، شجون الهاجري، وهنادي الكندري.

وألمح الإعلامي السعودي إلى أن ”الصراعات أحيانا تؤثر على تقييم الفنانين لبعضهم البعض“، مبينا أن الفنان جوهر استبعد هدى حسين من تصنيفه، فيما نفى الفنان الكويتي ذلك، معلقا أن ”السؤال كان يتعلق بالفنانات الكويتيات، نظرا لكون هدى حسين عراقية الأصل“، ليشدد العلياني على أن ”هدى حسين محسوبة على الفن الكويتي“.

بدورها، علقت هيا الشعيبي عبر حسابها في ”سناب شات“ بشكل غير مباشر على حلقة مواطنيها شهاب جوهر وإلهام الفضالة، إذ كشفت عبر فيديو بثته، أن ”أشخاصا قالوا لها أمرا أضحكها، إلا أنها تعزف عن ذكر تفاصيله بسبب شهر رمضان“، مؤكدة أنها ”لا ترغب بالمشاكل“.

وقالت في معرض حديثها: ”توه في ناس دقوا علي قالولي سالفة متت من الضحك، والله إني متت من الضحك، بس الدنيا رمضان يعني الواحد ماله خلق مشاكل، ولا إله خلق عشي“.

وتطرقت الشعيبي في الفيديو إلى الأعمال التي تتابعها في رمضان، مشيدة بالفنانتين سعاد العبدالله وحياة الفهد، لتؤكد أن ”أكثر من يتم التفاعل معهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام هي الفنانة هدى حسين“، مشيدة بأدائها وفنها.

ووجهت الفنانة الشعيبي رسالة لهدى حسين، بالقول: ”إنتي فنانة يا هدى ولج تاريخ“، في رد غير مباشر فيما يبدو على تجاهل شهاب جوهر وإلهام الفضالة لاسمها خلال تصنيفهما للفنانات المؤثرات في الكويت.

ولاحقا، سخرت هيا الشعيبي من مسلسل يتم عرضه حاليا دون أن تسمه، مؤكدة أن ”أطفالها وخادماتها فقط من يتابع المسلسل المعني، وغالبا لا يكملونه لأنه ممل“، على حد تعبيرها.

يذكر أن إلهام الفضالة تتابع دور البطولة في الجزء الثاني من مسلسل ”أمينة حاف 2“ إلى جانب زوجها شهاب جوهر، الذي يشاركها العمل.