"الكبير أوي 6" يغير المعادلة في رمضان وإشادة واسعة بأحمد مكي

حقق الفنان أحمد مكي وفريق عمله في مسلسل ”الكبير أوي“ في الجزء السادس، الذي يعود به إلى شهر رمضان بعد سنوات من الغياب، منذ الجزء الخامس، نجاحا كبيرا، بحسب آراء مشاهدين ومتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض أولى الحلقات.

ونال مسلسل ”الكبير أوي 6″، إشادات واسعة واستحسانا كبيرا من الجمهور، محدثا حالة من الانسجام والمتابعة الحثيثة، عبر عنها المغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل منقطع النظير، وغابت تلك الحالة عن مختلف المسلسلات التي تعرض في الشهر المبارك.

وبحسب معلقين ومتابعين، فقد تمكن المسلسل وبطله أحمد مكي من انتزاع صدارة نسب المشاهدة في وقت الإفطار، وهو الوقت الذي يعرض فيه المسلسل، متفوقا على برنامج المقالب ”رامز موفي ستار“، الذي يعرض بالتزامن معه.

وخرجت الإعلامية المصرية البارزة لميس الحديدي للتأكيد على تفوق مسلسل أحمد مكي ونشرت تغريدة قالت فيها: ”علي الفطار السنه دي #الكبير_اوي_٦ يكسب باكتسااااح.. ح تغير المحطه تلقي نظره علي الاخرين و ترجع بسرعه للكبير و جوني و أشرف و العتر و حزلؤووووم دي خلاص بالنسبه لي اول منافسه محسومه من بدري“.

علي الفطار السنه دي #الكبير_اوي_٦ يكسب باكتسااااح.. ح تغير المحطه تلقي نظره علي الاخرين و ترجع بسرعه للكبير و جوني و أشرف و العتر و حزلؤووووم😀😀 دي خلاص بالنسبه لي اول منافسه محسومه من بدري.@ONTVEgy — Lamees elhadidi (@lameesh) April 4, 2022

وشرع المئات من متابعي المسلسل في اقتباس عبارات مؤثرة قالها أحمد مكي في شخصية ”الكبير“، وجد المتابعون أنها تلامس مشاعرهم فقرروا نشرها بشكل هائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من أشهر الاقتباسات التي حققت انتشارا هائلا، ونشرها المغرد ”عبدالرحمن“ أيضا: ”احنا بنحبو الناس عشان روحهم مش عشان شكلهم .. – اوعي ،، اوعي تغير من نفسك عشان خاطر حد ،.. ال بيحب حد بيحبُه كيف ما هو ، لاكن ال عايز يغير فيك يبقا مبيحبوش بيبقا بيحب صورة تانيا ف دماغه“.

من جهتها، قالت مغردة باسم ”رانيا“ معلقة على أحد المشاهد: ”كله كووم ولما حطوا اغنية اصالة انا بتخان ع كرشو ع اساس بمعنى انا بتخن احلى حاجه ان رجع ب موسم جديد وكالعادة فخاامة“.

وقال مغرد باسم ”أحمد عاصم“ معاتبا مكي بسخرية: ”مش مسامح أحمد مكي على كل السنين اللي سابنا فيها فريسه لرامز واحنا بنفطر“.

وعبر المغرد ”حمود“ عن إعجابه الكبير بالمسلسل، قائلا: ”المسلسل الوحيد الي عادي تعيده الحلقه مره ومرتين وثلاث ومليون ما ينمل منه“.

وأثارت الوجوه الجديدة التي أشركها مكي معه في الجزء السادس من المسلسل انتباه الكثيرين، فعلقت مغردة باسم ”جنة جندي“ متسائلة: ”مين آل بتمثل دور مربوحه

ممثله ممتازه جد هى والكبيره ميزه احمد مكى اكتشاف مواهب حقيقه غير معتمد على الفيلر والبوتكيس ولا شد ونفخ مثل اغلبهم برافوا احمد مكى #الكبير_أوي6″.

بدورها، قالت مغردة باسم ”بيلا“ معربة عن إعجابها الشديد بالمسلسل: ”الشيء الوحيد لي اتابعو الكبير احلى مسلسل برمضان السنة بدون منازع“.

بدورها قالت مغردة باسم ”أم مريم“ في إشادتها بالمسلسل: ”مسلسل #الكبير_اوي_٦ حلو وعاجبنى الممثلة اللى عاملة دور الكبيرة والكبير ودكتور ربيع وهجرس لسة جامدين بس جونى قلب على حزلقوم في طريقة الكلام“.

يشار إلى أن دنيا سمير غانم، التي قامت بدور ”هداية“ زوجة أحمد مكي ”الكبير“ في المسلسل تغيب عن الجزء السادس، حاليا، واستمرت مع مكي أبرز وجوه المسلسل مثل محمد سلام وبيومي وفؤاد وهشام إسماعيل، فيما برزت الفنانة سما إبراهيم أحد أهم الوجوه الجديدة في الجزء الجديد من المسلسل.