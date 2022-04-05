بعد تصدره نتفليكس.. موسم ثان من "لعبة الحبار" قد يرى النور بنهاية 2024

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

كشف مخرج مسلسل ”سكويد غايم“ أو ”لعبة الحبار“، هوانغ دونغ هيوك، الاثنين، أنه يجري الإعداد لطرح موسم ثان من المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على ”نتفليكس“ خلال الخريف الماضي، لكنه توقع ألا ينتهي من كتابة السيناريو قبل نهاية 2024.

وقال كاتب السيناريو والمخرج الكوري الجنوبي، ”علي أن أكتب سيناريو الموسم الثاني وآمل أن أنهي عملي بحلول نهاية عام 2024، وفي حال حالفني الحظ سأعرضه على المتابعين بنهاية 2024“.

جاء ذلك، لدى سؤاله عن أعماله المستقبلية أمام متخصصين في المجال خلال المهرجان الدولي للتلفزيون في مدينة كان الفرنسية.

وكان هيوك أبلغ في اليوم السابق كتّاب سيناريو موجودين في المهرجان، أنّه لم يكتب إلا ”ثلاث صفحات“ من نص الموسم الثاني لمسلسله الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه عبر منصة ”نتفليكس“.

ويتحدث مسلسل ”سكويد غايم“، عن مئات من الأشخاص من الفئات الأكثر تهميشاً في كوريا الجنوبية يشاركون بألعاب تقليدية للأولاد بهدف الفوز بمبلغ كبير جداً.

ويُقتل الخاسرون تباعاً في كل لعبة.

وحظي المسلسل الذي ينطوي على عنف كبير بنجاح عالمي، إذ شاهده بعد شهر على بدء عرضه أي في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 142 مليون مشترك عبر ”نتفليكس“، أي نحو ثلثي مستخدمي المنصة، وهذه أرقام تبرر الرغبة في تصوير جزء ثان منه.

وكان هوانغ دونغ هيوك كتب عام 2009 المسلسل ليكون فيلماً طويلاً، وأوضح أنّ السيناريو ”بقي على جهاز الكمبيوتر طيلة عشر سنوات“ إذ لم ترغب أي جهة في شرائه قبل منصة ”نتفليكس“ التي أصبحت مُتاحة في كوريا الجنوبية عام 2016.

وأوضح المخرج أنّه واجه معاناةً جراء إعادة صياغة السيناريو التي استغرقت ”سبعة أشهر“، فيما تطلب تصوير المسلسل ”ثمانية أشهر“.

وقال ممازحاً ”كان الأمر بمثابة جحيم. ربما الموسم الثاني سيكون آخر مسلسل لي“.

وبعد ”سكويد غايم“، يعتزم المخرج العمل على فيلم ”كي او كلوب“ المستوحى من كتاب للإيطالي أومبرتو إكو والذي تدور أحداثه حول ”قتل مسنين“.

وحصد مسلسل ”لعبة الحبار“ في جزئه الأول اهتماماً عالمياً وعربياً منقطع النظير، بسبب الإثارة المتصاعدة التي شهدتها تفاصيل حلقاته، خاصة مع تزايد صعوبة الألعاب في كل مرحلة.