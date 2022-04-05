استياء واسع من مقلب "رامز موفي ستار" وسخرية من مشاركة فان دام

تعرض الفنان المصري رامز جلال وبرنامجه الرمضاني للمقالب لهذا العام ”رامز موفي ستار“، لحملة انتقادات ضارية، مع بدء عرض الحلقات وانكشاف التفاصيل الكاملة للمقلب.

ورأى طيف واسع من المصريين والعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مقلب رامز جلال هذا العام يخلو من أي حبكة أو فكرة، ولم يقدم أي تشويق أو إثارة كالتي قدمها خلال الأعوام الماضية، وفق البعض.

ورغم اتهامات الفبركة التي تطال رامز جلال وبرنامج المقالب الذي يقدمه كل عام، إلا أنه هذا العام بنظر الكثير من المتابعين والمعلقين قد أثبت بنفسه تلك الفبركة من خلال أداء الفنانين الضيوف ضحايا المقلب الذي كان حتى خارج إطار إتقان ردود الفعل المفبركة التي اعتاد عليها الجمهور، بحسب بعض المغردين.

واستشهد عدد من المغردين على اتهامات الفبركة بتسريبات من بعض الأندية الرياضية المصرية خلال الأشهر الماضية بسفر بعض لاعبيها إلى مدينة الرياض السعودية بشكل منفرد من أجل المشاركة في برنامج رامز جلال، خاصة مع تصريح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، المصور، الذي قال فيه إن حارس فريقه أبوجبل طلب جواز سفره للمشاركة في حلقة ضمن برنامج رامز جلال.

واتفق كثير من المعلقين عبر ”تويتر“ على أن حلقة ياسمين صبري كانت الأكثر إثارة للجدل نظراً لطبيعة تصرفاتها وردود فعلها خلال الحلقة التي اتسمت بالبرود الواضح والصراخ المفتعل في غياب الحبكة التمثيلية، وفقاً للبعض.

وكانت استضافة نجم أفلام الإثارة والحركة العالمي جان كلود فان دام في البرنامج ضمن فريق العمل، ليكون مساعداً لرامز وعامل الجذب للفنانين، مثار سخرية واسعة من الجمهور، الذين اعتبروا إقدام النجم البلجيكي، الذي مثل مع أسماء لامعة مثل سلفستر ستالوني وأرنولد شوارزنيغر وغيرهما، على مشاركة رامز في برنامجه انحداراً في مسيرته الفنية، بحسب وصف البعض.

وقالت المغردة ”شيماء مطر“ معلقة على البرنامج: ”رامز جلال تاعب نفسه ومكلف انتاج ضخم وجايبين ڤاندام ودافعينله الشيء الفلاني على مقلب اهبل اللي هو حتة تذكرة ب ٧٥ ج وكان عمل احلى شغل في دريم بارك“.

وقالت مغردة باسم سمية: ”الحمدلله اترحمنا من سخافة برنامج شيخ الحارة وعقبال ما ربنا يكرمنا بوقف استخفاف رامز جلال بعقولنا حاجه تقرف“.

وعبرت مغردة باسم ”أم سلطان“ عن امتعاضها من محتوى البرنامج قائلة: ”كل سنة برنامج رامز جلال يزداد سخافة وتفاهة ويسد النفس، هالسنة برنامجه من اتفه البرامج ( مافي قصة مشوقة ، ولا حوار طبيعي كله صراخ في صراخ) على كثر ماكنت متحمسه اشوف برنامجه ، على كثر ما تفاجأت بكمية السخافة اللي فيه المفروض يلغون برنامجه نهائي ولايستاهل ولاريال على تمثيله“.

وقال مغرد باسم ”محمد“ ساخراً من البرنامج: ”رامز جلال ده الوحيد لو مات مافي زول ح يمشي في جنازتو بفتكرو مقلب“.

وقال مغرد يدعى ”محمد“ منتقداً بسخرية مشاركة فان دام: ”كل ما تحس انو الدنيا جارت عليك إتذكر انه ڤان دام بعد ما كان بيمثل بأهم أفلام هوليود صار هلق يشتغل مع رامز جلال ببرنامج مقالب سخـ.ـيف“.

في المقابل، كان هناك بعض الداعمين لبرنامج رامز جلال والمشيدين به والمدافعين عنه في وجه الهجمة التي يتعرض لها.

وقال الإعلامي المصري البارز عمرو أديب في تعليقه على البرنامج: ”لا اعرف عملا رمضانيا بخلاف الفوازير نجح فى الاستمرار بالتصدر والنجاح غير رامز . قول ما تقول واسال نفس الاسئله كل عام ويظل رامز ناجح. العبقريه فى رامز هى ضخامة الانتاج الذي انضم له دعم هيئه الترفيه ليتحول رامز الى عمل لا يمكن منافسته. املى ان اكون ضيفا فى الاعوام العشرين القادمه“.

لا اعرف عملا رمضانيا بخلاف الفوازير نجح فى الاستمرار بالتصدر والنجاح غير رامز . قول ما تقول واسال نفس الاسئله كل عام ويظل رامز ناجح .العبقريه فى رامز هى ضخامة الانتاج الذي انضم له دعم هيئه الترفيه ليتحول رامز الى عمل لا يمكن منافسته .املى ان اكون ضيفا فى الاعوام العشرين القادمه — Amr Adib (@Amradib) April 4, 2022

وقال مغرد باسم ”هيما صباح“ مدلياً برأيه كذلك: ”Unpopular Opinion: أنا بحب رامز جلال، بحب تريقته على الناس وأشكالها و أوزانها و لبسها، بحب المواقف اللي بيعرضهم ليها و حتى لو Fake فأنا كمشاهد بتبسط من ده“.