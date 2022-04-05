عمرو أديب عن إعلان عمرو دياب: "خارق للعادة ده سوبر دياب"

أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن إعجابه الشديد بمواطنه المغني عمرو دياب، مشيرا إلى أنه يرفع شعار ”أنا ما بتحسدش“، موضحا: ”من سنة 1995 وأنا بنق عليه وما بيحصلوش حاجة“، وذلك تعليقا على تصدر إعلان ”السر“ الذي قدمه عمرو دياب ترويجا للبريد المصري، على يوتيوب.

وأضاف عمرو أديب خلال حلقة الليلة من برنامجه ”الحكاية“ المذاع عبر قناة MBC مصر في رمضان: ”عندما تشاهد إعلان البريد المصري وهي مؤسسة وطنية مصرية نفخر بها ولها تاريخ عظيم تفهم أنها تطورت بشكل كبير، وبعيدا عن البريد، السؤال المهم.. زملاء عمرو دياب في المدرسة أو الجامعة اليوم، هل أحدهم عنده نفس الركب اللي عند عمرو دياب؟ أو يعرف يرفع الأجنة أو يجري مثل عمرو دياب، أو يدخل نفق الأزهر بالعربية؟ ما نشاهده خارق للعادة وسوبر دياب“.

ووجه رسالة إلى عمرو دياب قائلا: ”إيه فردة الكوتش دي يا عمرو، أنا لما قرص الدوا يقع على الأرض مش بوطي أجيبه، وقال يعني جاله شد عضلي في الإعلان“.

وواصل الإعلامي المصري حديثه عن مواطنه: ”اليوم عمرو دياب يقول أنا موجود ثم موجود، وهو وصل لكل شيء، ولو سألتني نفسك تكون محمد صلاح ولا عمرو دياب أقول عمرو دياب طبعا، وبعيدا عن كل ذلك عمرو دياب عصفور حر طليق، وكل ما يفعله يتحول إلى ”تريند“، وقدم إعلانين هذا العام منهما إعلان بعضلة السمانة، غير إنه أكثر فنان أحيى حفلات في العالم العربي، وحتى المطر يحبه ومشي معاه في الإعلان“.

وعن حديثه المستمر عنه قال: ”صديقي عمرو دياب وكل الناس، أرجوكم محدش يقول إني بنق عليه، من 1995 وأنا أنق عليه ولم يحدث له شيء وهو ميجا ستار، ويغني 60 أغنية في الحفل كل الجمهور يحفظها، وهو المرحلة التالية بعد عبد الحليم حافظ“.

وتصدر إعلان ”السر“ الذي قدمه الفنان عمرو دياب للترويج لهيئة البريد المصرية، موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كأكثر الإعلانات الرمضانية مشاهدة.

ويقوم عمرو دياب خلال الإعلان بممارسة أكثر من رياضة، مما يظهر اللياقة البدنية العالية للفنان الذي بلغ عمره 60 عاما.