مسلسل "بابور اللوح" يواجه اتهامات بالإساءة لمدينة وهران الجزائرية

يطرق المخرج التونسي نصر الدين السهيلي، مجدداً، باب الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ”بابور اللوح“، الذي أثار انتقادات واتهامات بالإساءة لمدينة وهران الجزائرية.

ويثير ”بابور اللوح“ قضية الهجرة غير الشرعية، وقد تم تصويره في محافظة وهران الجزائرية، وينقل جوانب من الواقع المرير الذي تعيشه فئة من الشباب الجزائري، الذي اختار الهجرة والمخاطرة وركوب البحر عبر ”قوارب الموت“ بحثا عن مستقبل يعتقد أنه أفضل، وما تخلفه هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر من لوعة في قلوب الأمهات والآباء.

ويُصنّف العمل ضمن الدراما الاجتماعية، ويقدم قصصا تدور حول شخصيات مثل حسني الذي يجسد دور الشاب المكافح ويتحدى الظروف الاجتماعية الصعبة ويعمل من أجل توفير لقمة العيش، لتضطر زوجته أيضا للعمل في صالون للحلاقة والتجميل، لكن الظروف القاسية تدفعه إلى التفكير في الهجرة غير النظامية والانخراط في مغامرة غير مضمونة العواقب.

واعتبر منتقدو المسلسل أنه يسيء إلى مدينة وهران حيث يصورها على أنها محطة انطلاق لقوارب الموت وبؤرة للشباب المهمّش، الذي انزلق إلى عوالم من الانحراف والإجرام، الأمر الذي نفاه بطل المسلسل أحمد مداح.

وأكد مداح، في تصريح لصحيفة ”الشروق“ الجزائرية، أن المسلسل تناول ظاهرة اجتماعية (الحرقة) أو السفر عبر قوارب الموت، وهي ظاهرة موجودة في كل المدن الساحلية سواء كانت في الجزائر أو في بعض الدول المغاربية، وهذا يعني أن العمل لم يكن إساءة لمدينة وهران“، بحسب تعبيره.

وأضاف مداح: ”نحن قدمنا مسلسلا اجتماعيا يحاكي واقع الكثير من الشباب الجزائري، ليس من باب الحكم أو النصح، بل من باب تصوير ظاهرة ”الحرقة“ وتقديمها للمشاهد الذي بإمكانه الحكم فيما بعد.

وأضاف أن ظاهرة ”الحرقة“ لا تخص فقط منطقة الغرب الجزائري، فمن المعروف أن كل المناطق السياحية في الجزائر أو حتى في البلدان المجاورة تعاني من نفس الظاهرة؛ أي أن شواطئها منطقة لانطلاق قوارب الموت نحو الدول الأوروبية، لذلك لا يجب ربط أحداث المسلسل بمنطقة معينة“.

وفي المسلسل أيضا قصص عدة تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وفيه تصوير لحالات الضغط النفسي الناتج عن الوضع الاجتماعي الصعب، والمحسوبية والفساد والتهميش والاحتقار الذي يعاني منه الشباب العاطل عن العمل، ما يدفع هذا الشباب إلى النقمة على الدولة التي يعتبرون أنها لم توفّر لهم حياة كريمة.

ويضم المسلسل عددا من نجوم الدراما الجزائرية أمثال نوميديا لزول وعبد الحليم زريبع وفضيلة حشماوي وعزيز بوكروني ومصطفى لعريبي وسامية مزيان وأحمد مداح وناصر سوداني وطارق بوعرعارة ومحمد خساني وسهيلة معلم.

وهذا المسلسل هو التجربة الدرامية الثانية للمخرج التونسي نصر الدين السهيلي، بعد مسلسل ”أولاد الحلال“ الذي بث على تلفزيون ”الشروق“ في رمضان 2019، حيث حقق نجاحا كبيرا.