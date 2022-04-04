إعلانات تلفزيونية تثير الجدل خلال عرضها بأول أيام رمضان

ارتبط شهر رمضان بإصدار الإعلانات الجديدة على شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتتسابق الشركات والهيئات على تسويق منتجاتها وخدماتها بطرق مبتكرة للجمهور ويشارك فيها فنانون ومشاهير.

لكن دائما ما تكون هناك بعض الإعلانات التي تتسبب في إثارة الجدل عقب عرضها وهو ما حدث هذا العام، فبعد مرور يومين فقط من شهر رمضان أثارت 3 إعلانات الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وصلت لوقف إعلان لشركة ملابس داخلية، وحذف أجزاء من إعلان وانبهار الجمهور بإعلان بثالث.

وتستعرض “إرم نيوز”، 3 إعلانات أثارت الجدل منذ عرضها في أول أيام شهر رمضان كالتالي:

وقف إعلان إحدى شركات الملابس الداخلية

أثار إعلان لإحدى شركات الملابس الداخلية استياء وجدلا بين الجمهور عقب يوم من إعلانه تزامناً مع أول أيام شهر رمضان السبت الماضي، (حسب إعلان بعض الدول)، ما دفع المجلس الأعلى للإعلام في مصر، بإصدار قرار عاجل بوقف الإعلان عقب يوم من عرضه.

وتضمن الإعلان الموقوف لقطات لصبي فقير داخل عيادة أحد الأطباء مرتديا جوربا وفانلة داخلية مهترئين ويطالب فيه الطبيب الصبي بارتداء ملابس من إنتاج الشركة المعلنة قبل أن يأمر الممرضة بصرف مبلغ من باب الشفقة عليه.

الأمر الذي اعتبرته نقابة الأطباء في مصر يتضمن محتوى ”يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري“ وكذلك ”ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وتأجيج لمشاعر المصريين وإظهار المواطن بصورة لا تليق“، إضافة إلى تضمنه ”إساءة للفريق الطبي“.

رقص ميريام فارس

كما شهدت إعلان إحدى الشركات العقارية في مصر، والتي تؤديه الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلا واسعا، بعد ظهورها في الإعلان وهي تؤدي بعض الرقصات، التي قوبلت بحالة من الاستياء من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا ظهورها بهذا الشكل في شهر رمضان، لتقرر الشركة استبدال فقرة من رقص الفنانة في الإعلان.

وشاركت ميريام فارس في الإعلان الدعائي رفقة الفنانين المصريين أبو وأحمد حاتم، وهو العام الثاني على التوالي الذي تظهر فيه خلال حملة دعائية لنفس الشركة.

لياقة عمرو دياب

أما الفنان عمرو دياب استطاع إعلانه لصالح إحدى الهيئات في خطف الأنظار إليه، بعدما ظهر فيه وهو يمارس أنواعا من الرياضة على كلمات أغنيته الجديدة ”السر“، بأسلوب غير مألوف.

وحمل الكليب مشاهد عديدة لعمرو دياب وهو يجري بمفرده في شوارع العاصمة المصرية القاهرة وأنفاقها، كما يقوم ببعض التدريبات الشاقة التي يستعرض فيها لياقته وجر وحمل الأثقال، وهو ما جعله يتصدر ”تريند“ مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه الجمهور خاصة في اللقطات التي ظهر فيها وهو يمارس الرياضة بهذه الطريقة غير المألوفة خاصة أنه تجاوز سن الـ60 عاماً.

وكليب أغنية ”السر“ والتي تأتي ضمن الحملة الدعائية لإحدى الهيئات خلال شهر رمضان، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.