"الاختيار 3".. عرض تسريبات لقيادات الإخوان المسلمين في مصر (فيديو)

أثارت الحلقة الثانية من المسلسل المصري ”الاختيار 3″، ”ضجة“ على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إذاعتها ”تسريبات“ لقيادات الإخوان المسلمين في مصر.

وعرض مشهد من المسلسل، لقاء جمع بين مرشد جماعة الإخوان في مصر محمد بديع، والرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إذ اتهم بديع السلفيين في البلاد، بأنهم ”شراذم“ وليسوا على رأي واحد، ولا يمكن أن يتم عقد اتفاق معهم بسبب تغييرهم لآرائهم باستمرار.

وظهر خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين في مصر، خلال مشهد آخر، وهو يعترف بأنه ”زرع رجالا تابعين للجماعة داخل الجيش والمخابرات، وجميع أجهزة الدولة، لإخباره بكل كبيرة وصغيرة داخل هذه الأجهزة“.

وأشار خيرت الشاطر خلال المشهد ذاته، إلى أن ”قناة الجزيرة القطرية هي إحدى أدوات الفوضى الخلاقة في العالم العربي“.

وعلّق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذه ”التسريبات“، معتبرين أن جماعة الإخوان ”كانت مخترقة“، في عز حكم محمد مرسي، وتم تسريب فيديوهات لها.

ويأتي مسلسل ”الاختيار 3“ الذي بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان الحالي، امتدادا لجزئين سابقين، ويتناول الاحتجاجات الشعبية التي أدت في النهاية إلى تدخل الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة.

والجزء الثالث من المسلسل كتبه السيناريست هاني سرحان، الذي كان أنجز الجزء الثاني أيضا، وهو من إخراج بيتر ميمي، الذي قدم الجزئين السابقين.

وكان الفنان ياسر جلال تصدر محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجسيده شخصية الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن الفنان صبري فواز يجسد دور الرئيس المصري السابق محمد مرسي، فيما يجسد الفنان عبدالعزيز مخيون دور مرشد الإخوان المسلمين في ذلك الوقت محمد بديع، ويجسد الفنان خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان.

وعلى الجانب الآخر يجسد الفنان أحمد بدير شخصية المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

وعلى مدار العامين الماضيين، حقق المسلسل المصري ”الاختيار“، نجاحًا، وحظي بمشاهدة مصرية وعربية واسعة، لتناوله فترة حرجة من تاريخ مصر الحديث.

ويشارك في ”الاختيار 3″ أيضًا، كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد رياض وسمر مرسي وإيمان العاصي.