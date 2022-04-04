أحمد فلوكس يشن هجومًا لاذعًا على إلهام شاهين

رد الفنان المصري أحمد فلوكس على هجوم مواطنته الفنانة إلهام شاهين عليه أمس، ووصفها إياه أن الإعلام يعطيه أكثر من حجمه، موجها رسالة لها بأنها لا تحترم سنها ولا مكانتها، على حد تعبيره.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد هاجمت مواطنها الفنان أحمد فلوكس خلال استضافتها بالحلقة الأولى من برنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ووصفت أن الإعلام يعطيه أكثر من حجمه، ويهتم به أكثر من اللازم.

وكتب أحمد فلوكس منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قال فيه: ”بيدولي اكثر من حجمي.. هي كل حاجه عندك لازم الحجم الأول، ماشي.. هذا فيديو به الرد الأمثل على كل ما قلتيه وعلى شخصك ولسانك ليرى الناس بعينهم الحق من الباطل والمريض من السوي ومين يصعب على مين“.

وأضاف فلوكس: ”لما أكتر من حجمي، وبعدين فتنة فنية، هو اللي يقول على الملأ كنا بنبوس زمان وفين زمن البوس الجميل مش ده عايز التريند برده؟ وإيه اللي حصل للدنيا دي مش فتنة.. وتخلي شكلنا أمام الناس إن إحنا بقرون وبرخصة لامؤاخذة“.

ووجه رسالة إلى إلهام شاهين قائلا: ”طب انتي ولا محترمة سنك ولا محترمة مكانتك ولا محترمة حد، وده من الأول حتى والدك، احنا ذنبنا إيه يطلع شكلنا كده، وبعدين فتنة علشان محترم، وتريند إيه اللي هاركبو، هو أنا اللي بقول تصريحات فاجرة خارج عاداتنا وتقاليدنا علشان ابقى تريند؟“.

وتابع الفنان المصري: ”ده انتي حتي فرحي كنت هتحتفلي بيه، قال علشان تبقي نايبك من الحب جانب، وبعدين أضواء إيه يا أستاذة، أنا طول عمري شغلي هو اللي بينورني مش الجيبة يا فندم، وبعد كل ده تقولي نفسيا وصعبان عليكي، أنا اللي صعبان عليكي بردوا؟“.

وواصل فلوكس: ”طب ووالدك مكنش صعبان عليكي وانتي مش عملاله اعتبار، وكل الفنانين بيصعبوا عليكي، على أساس إن حضرتك عالمة فلك أو عالمة فضاء وبنصعب عليكي“.

واستطرد: ”نشكرك يا مدام إلهام، وبعدين محامي فنانين مين حضرتك ليه، على أساس إن مفيهاش رجالة فمستنيين ست هي الحامي لينا، على فكرة السيستم ده يمشي في البيت عند حضرتك لأنك كبيرة بيتكم وأخواتك، لكن عندنا لا متربتش على اللي بتقوليه ده، الراجل عندنا لاموخذه راجل مبيستناش حاجة من ست، بل بيعزها ويكرمها، بعد كل ده بتقولي مش هارد هههه“.

وختم منشوره قائلا: ”عموما أنا علشان سنك ومكانتك مش هارد، وأشكرك بالنسبة لتعبان من أي حاجة فعيب يا أستاذة هو كلامك كله كده تعبان، اكتر من حجمه، لا مش تعبان ياست الكل وحتى لو تعبان الحمد لله أنا ماعنديش حاجة تستخبى، واللي بيته من إزاز يعمل ايه؟“.