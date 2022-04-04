دينا الشربيني تتحدث عن عمرو دياب وتؤكد استعدادها لدخول علاقة جديدة

تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني لأول مرة عن الفنان عمرو دياب بعد انفصالهما في يناير 2021، مشيرة إلى أنها دائما ترفض التعليق لأنه لم يعد بحياتها.

وأضافت دينا الشربيني خلال استضافتها ببرنامج ”أدينا بندردش“ الذي تقدمه الإعلامية سيرين عرفة: ”كنت بتكلم زمان عن علاقتنا لما كنا مع بعض، لكن دلوقتي ما ينفعش، أنا ماقدرش أطلع أتكلم عن حياة حد“.

وأشارت إلى أنها على مدار عامين تعرضت للعديد من الهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت المستشفى بسبب السخرية منها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، حيث قام بعض الحضور برفع صورة تحمل سخرية منها، مشيرة إلى أن السخرية وصلت إلى أن سخروا من شكلها، بسبب النقص الكبير في وزنها.

وقالت عن عمرو دياب: ”كل اللي أقدر أقوله إنه إنسان محترم وجدع، وما شوفتش منه حاجة وحشة، وهو ناجح بكل تاكيد، وكل إنسان يتذكر الأشياء الحلوة بالتأكيد“.

وكشفت عن أنها تعرضت لسيل من الإشاعات، التي وصلت إلى أنهم قالوا عنها إنها حامل 4 مرات، موضحة أنه إذا دخلت في علاقة أخرى لن تكشف عنها، حتى لا تفشل.

وقالت الشربيني إنها على استعداد لدخول علاقة حب أخرى، فهي تحب الحب، وترى أنه ضروري في حياة كل شخص.

وكان الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني قد انفصلا في يناير عام 2021، بعد 3 أعوام أثارا خلالها ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ظهورهما المتكرر معا، دون الإعلان عن ارتباطهما.

وأعلن الإعلامي المصري تامر أمين آنذاك، انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك بعد تداول العديد من الشائعات في هذا الشأن قبل الإعلان.

وقال تامر أمين، في مقطع فيديو خلال تقديمه برنامجه ”آخر النهار“ عبر شاشة ”النهار“، إن بعض الأقرباء والفنانين المقربين من الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني حاولوا تقريب وجهات النظر بينهما، ولكن لم يحدث توافق.

وعبر أمين عن امتعاضه من تصريحات دينا الشربيني التي أطلقتها مؤخرا في أحد لقاءاتها التلفزيونية وتحدثت فيها عن عمرو دياب بطريقة سيئة رغم أنها لم تذكر اسمه، معقبا: ”إنتي تقصدي عمرو بكلامك.. احترموا عقولنا“.

وأضاف الإعلامي المصري أن عمرو دياب لم يتفوه ضد دينا الشربيني عند الزواج منها واستمرار العلاقة وبعد انتهائها، على العكس من دينا التي قالت إن الرجل يظهر في فترة التعارف الأولى بصورة ”الملاك“، وبعد الارتباط يظهر على حقيقته.