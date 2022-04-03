أول رد من مي العيدان على تصريحات إلهام شاهين

ردت الإعلامية الكويتية مي العيدان على هجوم الفنانة المصرية إلهام شاهين عليها، وذلك خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وقالت العيدان في تعليق على مقطع فيديو لإلهام شاهين أثناء هجومها عليها ”يالله مساء خير . . بلشنا رمضان. . و سيرتي على كل السان. . طب يا لولو ماتخليكي انتي كمان بحالك. . عموما حتى انا ماعرفكيش يالولو بس انا شفت ست كبيره وكباره كذه وعظمه كبيره لابسه اوبن بوفيه قالولي اسمها الهام شاهين فانتقدتك مافيهاش حاجه ياقطه عموما كل سنه وانتي طيبه ورمضان بخير“.

يالله مساء خير . . بلشنا رمضان. . و سيرتي على كل السان. . طب يا لولو ماتخليكي انتي كمان بحالك. . عموما حتى انا ماعرفكيش يالولو بس انا شفت ست كبيره وكباره كذه وعظمه كبيره لابسه اوبن بوفيه قالولي اسمها الهام شاهين فانتقدتك مافيهاش حاجه ياقطه عموما كل سنه وانتي طيبه ورمضان بخير pic.twitter.com/Ud9TA65hju — مي العيدان (@mayal3eidan) April 3, 2022

وهاجمت الفنانة إلهام شاهين مي العيدان السبت خلال استضافتها ببرنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة ”المحور“، ردا على سؤال عن سبب هجوم مي العيدان عليها: ”أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش“.

وردت الفنانة إلهام شاهين خلال برنامج ”العرافة“ على سؤال بسمة وهبة عن تعليقها على انتقاد مي العيدان لملابسها التي وصفتها أنها لا تتناسب مع سنها، مشيرة إلى أنها لا تعرف مي العيدان، قائلة: ”هي مالها، تخليها في حالها“.

وأضافت إلهام شاهين: ”قوم نفسك، مش تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملوش دعوة بالتاني، أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح.. الله يحرق السوشيال ميديا بجاز“.

جدير بالذكر أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد هاجمت إلهام شاهين بسبب ملابسها التي ظهرت بها في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، والتي وصفتها بالجريئة، وطالبتها بأن تحتشم وتحترم سنها.

ومن المعروف عن الإعلامية مي العيدان أنها دأبت على الهجوم على الفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي خلال برنامجها ”كشف حساب“، ودائما ما يوقعها هذا الهجوم في أزمات، منها ما وصل إلى أروقة المحاكم، مثل أزمتها مع الفنان المصري أحمد بدير، والذي حصل على حكم قضائي ضدها مؤخرا.