جوائز "غرامي" 2022.. حضور مغن تسعيني وتوقعات باكتساح جون باتيست

تتمثل كل الأجيال في الاحتفال الرابع والستين لتوزيع جوائز ”غرامي“ الموسيقية الذي يقام، اليوم الأحد في لاس فيغاس، إذ يجمع نجوما ومغنين صاعدين على السواء، حتى أنه يضم مغنيًا تسعينيًا، ويعتبر الأوفر حظا للفوز بمكافآته عازف الجاز الأمريكي جون باتيست، ونجمة البوب الصاعدة أوليفيا رودريغو.

وكان من المقرر أصلا أن تقام الحفلة، في 31 يناير/ كانون الثاني، في لوس أنجلوس على ما جرت العادة، لكن المنظمين أرجؤوها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، لكنّ كل الصالات الكبيرة في لوس أنجلوس كانت محجوزة وغير متوافرة قبل يونيو/ حزيران، ما دفعهم إلى إقامتها في لاس فيغاس، مدينة الحفلات والمقامرة المعتادة على الأضواء والنجوم.

ويعتبر عازف الجاز الموهوب جون باتيست الأوفر حظا لحصد الجوائز هذه السنة؛ إذ رشح في 11 فئة.

وباتيست عازف بيانو موهوب وقائد أوركسترا وناشط ضد العنصرية وملحن حائز جائزة الأوسكار عن موسيقى فيلم الرسوم المتحركة ”سول“. ويعرفه الجمهور الأمريكي العريض منذ العام 2015، إذ يتولى مهمة المدير الموسيقي للبرنامج التلفزيوني الشهير ”ذي لايت شو ويذ ستيفن كولبرت“.

وباتيست (35 عاما) المتحدر من ولاية نيور أورلينز التي أعطت سلسلة طويلة من الموسيقيين، يخوض سباق ”غرامي“ عن ألبومه ”وي آر“ وعن أغنيته ”فريدوم“ في الفئات الرئيسية لجوائز غرامي، لكنه ينافس في كل الأنماط الفنية تقريبا (آر آند بي والجاز والموسيقى الكلاسيكية..).

ويسعى النجم الكندي جاستن بيبر صاحب الشعبية الكبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الفوز في ثماني فئات، على غرار غابرييلا سارميينتو ويلسون المعروفة بـ ”هير“، والنجمة الصاعدة دوجا كات، خلال هذا الاحتفال الذي يقدمه الفكاهي تريفور نواه.

أما المغنية بيلي إيليش التي فازت أخيرا بجائزة أوسكار عن أغنية أحدث أفلام جيمس بوند (”نو تايم تو داي“) فرشحت لسبع جوائز لكن هذه المرة تعترض طريقها أوليفيا رودريغو التي تصغرها سنًا، إذ لم تتجاوز التاسعة عشرة.

ويتوقع بعض المتخصصين في الموسيقى أن تنجح نجمة البوب الصاعدة التي برزت في مسلسل ”هاي سكول ميوزيكال“ من ديزني في أن تكرر مساء الأحد ما حققته بيلي إيليش قبل عامين، بفوزها بالجوائز الأربع الأبرز.

وفي كل الأحوال، تعتبر رودريغو الأوفر حظا بلا شك في فئة ”أفضل فنان جديد“.

كانييه مقابل تايلور

وقد يحقق الثنائي غير التقليدي الذي يضم مغنية البوب ليدي غاغا والمغني توني بينيت (95 عاما) مفاجأة بترشيحاته الستة عن ألبومهما ”لوف فور سايل“، علما أن بينيت يغيب عن الحفلة كونه يعاني مرض الزهايمر.

ومن المرشحين أيضا كانييه ويست عن ألبومه ”دوندا“ منافسا ”إيفرمور“ لتايلور سويفت التي انتزع منها الميكروفون في العام 2009 عندما اعتلت المسرح لتتسلم جائزتها في احتفال توزيع جوائز ”إم تي في“ الموسيقية.

ولم تشأ المغنية المنافسة هذا العام في احتفال توزيع جوائز ”غرامي“ عن ألبومها ”فيرلس“، وهو إعادة تسجيل لألبومها الصادر في العام 2008، والذي سبق أن فاز بأربع جوائز.

وفي إطار موسيقى الراب، تشتد المنافسة بين كانييه ويست والمخضرم ليل ناس وجيه كول وتايلر، ذي كرييتور، لكن درايك طلب من الأكاديمية سحب ترشيحه دون إبداء أسباب.

وتجاهلت الأكاديمية ألبوم درايك الناجح ”سيرتيفايد لافر بوي“ في الفئات العامة خلال إعلان الترشيحات، ويعتبر هذا الفنان من الشخصيات المؤثرة للغاية وأغنياته من الأكثر استقطابا للمستمعين ويتواجه مرارا مع الأكاديمية ويتهمها خصوصا بحصره في فئة الراب؛ لأنه أسود.

وتتنافس كاردي بي وميغن ذي ستاليون على لقب أفضل أداء في موسيقى الراب.

وكانت المغنيتان أشعلتا حفلة توزيع جوائز ”غرامي“ العام الماضي بأغنيتهما ”واب“.

ومن المنافسين فرقة الكاي بوب الكورية ”بي تي أس“ عن أغنية ”باتر“ التي حصدت نجاحا عالميا، لكنها لم تحصل سوى على ترشيح وحيد في ”غرامي“.

وتؤدي الفرقة أغنيتها على خشبة مسرح ”أم جي أم غراند أرينا“، إلى جانب أوليفيا رودريغو وبيلي إيليش وجون باتيست وليل ناس وجاك هارلو.

ومع أن كانييه ويست دعي كمرشح للحضور في الصالة، فإن وسائل الإعلام المتخصصة أشارت إلى أنه استبعد عن خشبة المسرح بسبب هجومه العنيف على شبكات التواصل الاجتماعي على الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون المرتبط بعلاقة مع زوجته السابقة كيم كارداشيان وعلى تريفور نواه؛ الأمر الذي أدى إلى وقف حساب ”كانييه“ على ”إنستغرام“ لفترة وجيزة.

وتحدث تريفور نواه علنًا ضد قرار استبعاده من الحفلة.

وينبغي لمنظمي جوائز ”غرامي“ في أي حال تجنب وقوع أي حادث، بعد أسبوع واحد فقط من صفعة ويل سميث المدوية على مسرح احتفال توزيع جوائز الأوسكار، التي طغت على الحفلة وعلى الفنانين الرابحين.