هدى حسين تلفت الأنظار في أولى حلقات "من شارع الهرم"

أشاد متابعو مسلسل ”من شارع الهرم إلى المسيلة“ بأداء الفنانة هدى حسين التي تلعب فيه دور البطولة، واصفين إياها بأنها ممثلة متنوعة قادرة على تجسيد العديد من الشخصيات.

وقالت مغردة على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، ”أذكى فنانه هدى حسين ماشاء الله متنوعه مره طقاقه ومره دكتوره بدايه قوية من شارع الهرم“.

وقالت أخرى ”المسلسل حلقه وحده وواضح أنه جميل وقوي بس عاد مشهد الولاده حق المعلمه أوڤرر الصراحه عطسه مو ولاده“.

وأرجعت معلقة نجاح المسلسل إلى الفنانة هدى حسين قائلة في تغريدة ”انتي الي ما ينخاف عليك من تشوف اسمها خلاص تقول المسلسل ناجح قبل لا تشوفه ربي يوفقك يا عمري ومن نجاح لنجاح يا قلبي هدى حسين من شارع الهرم“.

وقال آخر ”من شارع الهرم فعلا هدى حسين ملكه الشاشه الخط واضح من عنوانه المسلسل ترند من البدايه هذا الي تعودناه موفقه يالاسطوره“.

وتدور أحداث المسلسل، الذي جاء من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المخرج المثنى الصبح، حول راقصة تذهب من شارع الهرم في مصر مكان سكنها إلى منطقة في المملكة العربية السعودية تدعى المسيلة وذلك في رحلة عمل لإحياء زفاف في المملكة، ولكنها تتفاجأ بعد انتهاء الحفل بمنعها من السفر والعودة لمصر مما يضطرها البقاء في ضيافة أهل العريس، لتحاول فرض سيطرتها وأطباعها على أهل البيت وتتوالى الأحداث في صورة اجتماعية مشوقة.

يذكر أن برومو مسلسل من شارع الهرم إلى المسيلة كان قد حقق نسبة مشاهدات عالية قبل أن يبدأ العرض الفعلي لحلقاته في أول يوم من أيام شهر رمضان.

وفي العام الماضي، انتزعت هدى حسين إعجاب الجمهور العربي من خلال أدائها بطولة مسلسل ”كف ودفوف“، الذي عرض على شاشة قناة ”أم بي سي“ ومنصة ”شاهد“.

وأثار العمل منذ الإعلان عنه جدلا بشأن طبيعة قصته، وسط معلومات تفيد بأنه مقتبس عن قصة حقيقية وقعت في الكويت قبل عقود.

وهدى حسين، هي فنانة خليجية تحمل الجنسية العراقية لكنها ولدت في دولة الكويت وتبلغ من العمر 56 عاما.

وكانت الفنانة هدى حسين قد حصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من الجامعة العربية المفتوحة، وبدأت حياتها الفنية كممثلة ومغنية منذ عام 1972 وهي في عمر صغير حيث كانت تبلغ 7 أعوام فقط، وهي من عائلة فنية وإعلامية معروفة.