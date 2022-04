تجسيد ياسر جلال للسيسي يثير تفاعلا واسعا

تفاعل متابعو المسلسل المصري ”الاختيار 3“ مع شخصية السيسي التي أداها الفنان ياسر جلال والتي بدت فيها ملامحه قريبة بشكل كبير من ملامح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما رأى العديد من المعلقين.

ويأتي مسلسل الاختيار 3 الذي عرضت مساء السبت الحلقة الأولى منه، امتدادا لجزأين سابقين، ويتناول الاحتجاجات الشعبية التي أدت في النهاية إلى تدخل الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة.

El Ekhteyar part 3 reveals Sisi’s decision to save Egypt from the dark path of MB#Egypt #ElEkhteyar | #السيسي #الاختيار #الاختيار3 #مصر #رمضان #ياسر_جلال pic.twitter.com/VMqVhaWTUN

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) April 2, 2022