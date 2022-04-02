تناولت "زنا المحارم".. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي "دنيا تانية"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقف الحلقة الأولى من مسلسل ”دنيا تانية“، بسبب تناولها لقضية زنا المحارم في أحد المشاهد.

وتقدم الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بشكوى عاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يؤكد خلالها أن الحلقة الأولى من مسلسل ”دنيا تانية“ احتوت على مشهد يحكي عن علاقة تقع بين سيدة مع زوج أختها، موضحا أن هذا المشهد حذف من قبل الرقابة.

وأضاف خالد عبد الجليل في شكواه أن قناة النهار التي يعرض المسلسل على شاشتها تحايلت على الرقابة، وقامت بعرض المشهد المحذوف، والذي لم يحصل على ترخيص بعرضه.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان رسمي أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وقال المجلس في بيانه: ”التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض“.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ”دنيا تانية“ والتي أثارت الجدل، وتسببت في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقفها، في حفل لعيد ميلاد نجل الفنانة ليلى علوي، حيث يحضره الأقارب والأصدقاء، وتحرص شقيقتها (مي سليم) التي تعيش خارج مصر على العودة لحضور عيد الميلاد.

ويعجب فراس سعيد الذي يجسد شخصية زوج ليلى علوي بـ مي سليم شقيقة زوجته، ويعلق على ملابسها المثيرة أمام زوجته التي ترفض تعليقه.

وبعد الحفل بأيام تستقبل ليلى علوي رسالة عبر هاتفها من مجهول يعلمها بأن زوجها يخونها بأحد الفنادق، فتذهب إلى هناك، لتكتشف خيانة زوجها مع شقيقتها.

ومسلسل ”دنيا تانية“ بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وقام بالإشراف على الكتابة أمين جمال، وهو من إخراج أحمد عبد العال.