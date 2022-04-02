المغرب.. إقبال على عروض الكوميديا وترقب لمهرجان مراكش للضحك

يشهد المغرب في الأسابيع الأخيرة، إقبالا ملحوظا على العروض الكوميدية، خصوصا تلك التي يقدمها فنانون شباب بأسلوب ”الوان مان شو“، وذلك للتخفيف من الآثار النفسية التي سببتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع برنامج حافل في شهر رمضان المبارك، وترقب للإعلان رسميا عن النسخة العاشرة من ”مهرجان مراكش للضحك“.

وسجل بعض الفنانين الذين تحولوا إلى نجوم، إقبالا كبيرا على عروضهم، مما جعلهم يحددون مواعيد جديدة خلال ليالي الشهر المبارك.

ومن أبرز الأسماء التي تقدم عرضها الساخر أمام قاعة ممتلئة عن آخرها، الكوميدي الشاب يسار لمغاري، الذي يقوم بجولة عبر مدن المملكة بعرضه ”ولد الناس“، وهي عبارة ساخرة من بين العبارات الكثيرة التي اشتهر بها يسار.

من ”الدار البيضاء إلى مراكش والرباط“، كما أعلن لمغاري عبر صفحته في ”انستغرام“ عن عدة عروض خلال شهر رمضان بنفس المدن، وبمدن جديدة كطنجة.

وقدم زميله وابن جيله رشيد رفيق، عرضه ”لحميمق“ في مدينة فاس، ونفدت التذاكر قبل العرض بأيام.

أما أمين الراضي، الذي يتنقل بين المغرب وفرنسا، فقد امتثل لطلب محبيه عبر مواقع التواصل، وأعلن أيضا عن برنامج من العروض في المغرب خلال الشهر الكريم، بعدما كانت كل عروضه في أوروبا، وفي فرنسا على الخصوص، وتوقفت خلال فترة كورونا كما هو حال أغلب الفنانين عبر العالم.

بدوره، قدم حسن الفذ، الذي يعتبر أكبر نجوم الكوميديا بالمغرب حاليا، عرضا ناجحا في طنجة شمال المغرب في 25 آذار/مارس الماضي، ضمن برنامجه الحافل بالعروض في أوروبا.

وتعبر العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ترقب عشاق الكوميديا بالمغرب للحدث السنوي الأكبر، ”مهرجان مراكش للضحك“.

وكان المهرجان ينظم كل عام خلال شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو، ويحضره نجوم من عالم الكوميديا من كافة البلدان ”الفرنكوفونية“ على الخصوص، إضافة إلى الفنانين المحليين، ويحضر بين جمهوره مشاهير من عالم الرياضة والفن والإعلام.

لكنه توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا (كوفيد19).

وتشير العديد من الصفحات مؤخرا إلى أن المهرجان سينظم هذا العام، في غياب أي تأكيد رسمي من إدارة المهرجان، التي تواجه فيما يبدو صعوبات مع وزارة الثقافة المغربية، كما ألمح لذلك مؤسسه والمشرف عليه النجم الكوميدي المغربي الفرنسي جمال دبوز، في فيديو ساخر نشرته القناة الثانية المغربية على حسابها في انستغرام.

جدير ذكره، أن مثل هذه المهرجانات تشهد إقبالا غير مسبوق، رغم الظروف المادية الصعبة التي تعيشها الأسر بسبب غلاء كل المواد الأساسية للحياة، مقارنة مع تجميد الأجور، وذلك بسبب الحاجة الماسة للترفيه عن النفس في مواجهة ضغوط الحياة اليومية والآثار التي سببتها جائحة كورونا.