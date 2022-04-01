بين التاريخ والتراث والكوميديا.. أبرز أعمال الدراما الخليجية في الموسم الرمضاني

يشهد الموسم الرمضاني الحالي انتعاشاً في الأعمال الدرامية الخليجية المقدمة، والتي أنهى القائمون عليها من تصويرها وإجراء التحضيرات اللازمة لعرضها في رمضان الذي بات يعتبر موسماً للمنافسة في الأعمال التي يتم تخصيصها للعرض.

وتتنوع الأعمال الخليجية المقرر عرضها على المحطات العربية والمنصات الإلكترونية بين التاريخية والتراثية والاجتماعية والكوميدية، ويشارك فيها أبرز نجوم الدراما في دول الخليج، بعضها هو استكمال لأجزاء سابقة عُرضت في مواسم سابقة.

وبدأ القائمون على هذه الأعمال في الأسابيع الماضية بالترويج لأعمالهم بعرض بعض المشاهد، وبيان المحطات التي ستعرضها.

العاصوف 3

ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل ”العاصوف“ بجزئه الثالث، والذي سيسلط الضوء على فترة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وأبرز ما رافق تلك الفترة من أحداث لامست حياة السعوديين.

وستكون حرب الخليج الثانية، هي الحدث الأبرز في هذا العمل، وهي الحرب التي تم فيها غزو الكويت من قبل الجيش العراقي مطلع التسعينيات، وكيف عاش السعوديون تلك الفترة عند تعرُض البلد الجار الواقع في شمال شرق المملكة لغزو وتأثير ذلك عليهم، في إطار درامي اجتماعي.

والمسلسل الذي سيُعرض على (محطة MBC1، ومنصة شاهد)، مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل، عبدالرحمن الوايلي، ”بيوت من تراب“، ومن إخراج السوري المثنى صبح، ومشاركة نخبة من نجوم الفن السعودي، وعلى رأسهم ناصر القصبي وعبد الإله السناني وعبد العزيز السكيرين وحبيب الحبيب وليلى السلمان وريم عبد الله وريماس منصور وآخرون.

سنوات الجريش

وستطِل الفنانة الكويتية حياة الفهد بمسلسلها ”سنوات الجريش“ الذي يتحدث عن منطقة الخليج في أربعينيات القرن الماضي، وهو عمل تم اقتباس اسمه من سنوات القحط والجوع التي عاشها سكان الخليج أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، والتي يُطلق عليها البعض ”سنوات الجريش“.

ويشارك في العمل الذي سيُعرض على محطة (الكويت ودبي وروتانا خليجية و MBC1 ومنصة شاهد)، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب ومنهم حسن البلام، حبيب غلوم، حمد العماني، ليلى السلمان، ستيفاني صليبا.

والعمل الدرامي من تأليف محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي، وإشراف عام يوسف الغيث، وإخراج الكويتي مناف عبدال.

فتح الأندلس

ستعرض محطات (الكويت، الشارقة، قطر، sbc) المسلسل التاريخي ”فتح الأندلس“، الذي يتناول سيرة القائد الإسلامي الشهير طارق بن زياد.

وشارك 6 كتاب عرب في إنجاز هذا العمل وهم مدين الرشيدي من الكويت، وصالح السلتي وإبراهيم كوكي ومحمد اليساري من سورية، وأبو المكارم محمد وصابر محمد من مصر، وأخرجه الكويتي محمد العنزي.

ويشارك في العمل التاريخي الذي يجسِد فيه الفنان السوري سهيل جباعي دور طارق بن زياد، نخبة من النجوم العرب منهم رفيق علي أحمد وعاكف نجم، ومحمود خليلي وتيسير إدريس، والكويتي محمد العجيمي، بيار داغر، حامد الضبعان، هشام بهلول، مالك محمد، جيني إسبر، روبين عيسى، ميريانا معلولي، وآخرون.

الزقوم

سيُعرض مسلسل ”الزقوم“ على محطتي (أبو ظبي والبحرين)، وهو عمل استُمدت فكرته من شجرة الزقوم، وتدور أحداثه حول سكان قرية يتعرضون لأحداث مختلفة، تقع في حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع الأخير من القرن الماضي، حتى القرن الحالي.

والعمل من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج أحمد المقلة، وتمثيل سعد الفرج وحبيب غلوم وهيفاء حسين وفاطمة الحوسني وأميرة محمد وآخرين.

نوح العين

ومن الأعمال التراثية في هذا الموسم، مسلسل ”نوح العين“ للمخرج مصطفى رشيد والمؤلف جمال صقر، وبطولة محمد المنصور، محمد المنيع، حسين المنصور، عبدالرحمن العقل، هدى الخطيب، مرام البلوشي وآخرين.

وتدور أحداث العمل الذي ستعرضه محطة (الكويت، سما دبي، الشرقية من كلباء، atv، sbc)، حول مجموعة من الأحداث والقضايا القانونية والصراع ما بين المحافظة على القانون وحقوق الناس والاستيلاء عليها من قبل بعض المتنفذين، في خمسينيات القرن الماضي.

دحباش

ومن الأعمال التراثية كذلك، مسلسل ”دحباش“ الذي سيُعرض على محطة الكويت، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية في الكويت في الفترة الممتدة ما بين عامي 1810 و 1831.

ويشارك في العمل جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، عبدالإمام عبد الله، هيفاء حسين، عبير الجندي، فتات سلطان، وهو من تأليف مشاري حمود العميري وإخراج حسين أبل.

عين الذيب

يتناول مسلسل ”عين الذيب“ قصة رجل شرير، تشبه طباعه طباع الذئاب، وتدور أحداث العمل في حقبة عشرينيات القرن الماضي، وهو من تأليف جمال الصقر وإخراج محمد القفاص.

ويشارك في العمل نخبة من الفنانين ومنهم داوود حسين، سناء بكر يونس، أحمد عيسى، ماجدة سلطان، ريم أرحمة، شيماء سبت وآخرون، ومن المقرر أن يُعرض على محطة (أبوظبي، الإمارات، atv).

محمد علي رود 2

ويعود مسلسل ”محمد علي رود“ بجزئه الثاني للمشاركة في الموسم الرمضاني الجديد، وسيتم عرضه على كل من محطة (البحرين، أبو ظبي، الشارقة، ومنصة شاهد).

وسلَط الجزء الأول من المسلسل الضوء على قضية التجارة بين الكويت والهند في أربعينيات القرن الماضي، والمنافسة بين التجار وتهريب الذهب آنذاك، فضلاً عن مناقشة بعض القضايا الاجتماعية بتلك الحقبة الزمنية.

وسيشهد الجزء الجديد تطوراً في الأحداث، ويشارك فيه نخبة من الفنانين منهم جاسم النبهان ومحمد منصور وخالد أمين وبثينة الرئيسي وفيصل العميري وحسين المهدي ومنى حسين وآخرون، وهو من إخراج مناف العبدال، وتأليف محمد أنور.

أمينة حاف 2

وكذلك، يعود المسلسل الاجتماعي الكوميدي ”أمينة حاف“ في جزئه الثاني لاستكمال أحداثه السابقة، حيث ينتقل هذا الجزء إلى عالم الحقيقة والواقع بعد أن اتضح في نهاية الجزء الأول أن كل ما دار فيه من أحداث مجرد حلم لبطلة العمل الفنانة إلهام الفضالة.

ويتم عرض العمل على (MBC دراما، منصة شاهد)، وسيشارك فيه عدد من النجوم ومنهم شهاب جوهر، طيف، شهد سليمان، غدير السبتي، شوق الهادي، فهد باسم، وهو من تأليف علي الدوحان وإخراج محمد عبدالعزيز الطوالة.

من شارع الهرم إلى

وستعرض محطة MBC1 ومنصة شاهد، مسلسل ”من شارع الهرم إلى“، وهو عمل اجتماعي يناقش قضايا اجتماعية معاصرة، ألفته هبة مشاري حمادة وأخرجه المثنى صبح، ويشارك فيه هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، مرام، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، والسورية روعة السعدي وغيرهم.

ناطحة سحاب

وستظهر الفنانة سعاد العبدالله في هذا الموسم عبر مسلسل ”ناطحة سحاب“، والذي يتناول قضايا وحوادث اجتماعية والصعوبات والتحديات التي تواجه أبطال العمل في حلها.

والعمل من تأليف نوف المضف وإخراج عيسى ذياب، وتمثيل شيماء علي، روان العلي، حسن المهدي، جود عزيز، طلال الباسم وغيرهم، ومن المقرر عرضه على محطة (الكويت، دبي، MBC دراما، منصة شاهد).

بيبي

وتظهر الفنانة شجون في هذا الموسم في مسلسل ”بيبي“ الذي تدور أحداثه حول فتاة تعاني من حالة ذهنية معينة نتيجة مشكلة أصيبت بها سابقاً، ما يجعلها محط تعاطف كل سكان الحي الذي تقطن فيه.

وسيتم عرض العمل الذي أخرجه محمد سمير، وألفه أحمد العوضي، عبر محطة MBC دراما ومنصة شاهد، ويشارك فيه بشار الشطي، لمياء طارق، غدير السبتي، مي البلوشي، وآخرون.

عالي المقام

يتناول مسلسل ”عالي المقام“ قصة شاب مشهور وثري، يعمل في مجال الطهي الذي يتمكن من التميز به، كما يعرض العمل قصصا وأحداثا اجتماعية ترافق حياة هذا الشاب.

والمسلسل من تأليف محمد حسن أحمد وإخراج باسم شعبو، وبطولة فاطمة الحوسني، سارة السعدي، ماجد الكعبي، ريم سليمان، خالد النعيمي، ريم حمدان وآخرين، وسيتم عرضه على قناة (دبي، سما دبي، الإمارات).

حريم طارق

ومن الأعمال الكوميدية، مسلسل ”حريم طارق“ الذي يتم عرضه على قناة روتانا خليجية، ويتناول العمل بأسلوب كوميدي قصة رجل يرغب بالزواج من كل امرأة يتعرف عليها، حيث تتركز الأحداث حول 4 سيدات من جنسيات مختلفة.

والعمل من تأليف شادي كيوان وإخراج محمد الدوايمة، وتمثيل طارق العلي، كابتن ريما، رنا الشافعي، شيماء سيف وآخرين.