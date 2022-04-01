تركي آل الشيخ ينشر البرومو التشويقي لبرنامج "رامز موفي ستار" (فيديو)

أزيح الستار، يوم الخميس، عن البرومو التشويقي لبرنامج المقالب ”رامز موفي ستار“، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني لهذا العام.

ونشر البرومو المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق آل الشيخ على البرومو بالقول: ”في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة.. وفي شهر رمضان المبارك.. للسنة الثانية على التوالي على قناة mbc.. انتظروا ⁧رامز موفي ستار⁩ برعاية هيئة الترفيه“.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … للسنة الثانية على التوالي … على قناة mbc … انتظروا ⁧#رامز_موفي_ستار⁩ برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/wIryCQ88Cj — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 31, 2022

ويتشابه البرومو إلى حد كبير مع البرومو الرسمي لفيلم ”ماكس المجنون: طريق الغضب“ الذي عرض عام 2015، بطولة توم هاردي، وصور في صحراء العاصمة السعودية الرياض.

وظهر مقدم البرنامج الفنان المصري رامز جلال، في البرومو، مرتديا القناع الذي كان يرتديه بطل الفيلم.

وكالمعتاد وقع عدد من المشاهير سواء من نجوم الفن أو الرياضة، ضحية رامز جلال في برنامج المقالب المثير للجدل، فكان من بين ضحاياه في الموسم الجديد بحسب ما ظهر في البرومو عدد من الفنانات أبرزهن المصريات: غادة عادل، وحنان مطاوع، وتارا عماد، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، ومايان السيد، بالإضافة للتونسية عائشة بن أحمد.

ومن الفنانين ظهر: عمرو يوسف ومحمد محمود، وسليمان عيد، وأحمد فتحي، كما ظهر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بينما ظهر من الرياضيين اللاعب السعودي عبدالله الدوسري، ولاعب الأهلي المصري محمد شريف، وبطل رياضة كمال الأجسام المصري ”بيغ رامي“.

من جانبه، أعاد الفنان رامز جلال، نشر البرومو الرسمي لبرنامجه الجديد ”رامز موفي ستار“، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“.

وعلق رامز جلال قائلا: ”بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. برومو رامز موفي ستار حصريا على MBCMASR في رمضان 2022“.

ولاحقا نشر رامز عبر ”إنستغرام“ لقطة من مشهد من البرنامج جمعته بالنجم العالمي فان دام، حيث ظهرا مرتدين نفس الزي، معلقا عليها بالقول: ”رامز وفاندام.. هيخلصوا الكلام“.

وينتمي البرنامج لنوعية برامج المقالب التي اعتاد المصري رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان، وتم تصويره هذه المرة في العاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.