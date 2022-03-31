هل تعمدت نوال الكويتية الرد على العيدان والسعيد بنشر فيديو احتفالي؟

أظهر مقطع فيديو متداول احتفال الفنانة نوال الكويتية بختام حفلها في السعودية، وذلك بمشاركة فريقها الفني على ما يبدو.

ووثق مقطع الفيديو ابتهاج نوال الكويتية بسبب ختام الحفل، حيث عمدت إلى التصوير مع الفريق، بإبداء إشارة خلال التقاط الصور التذكارية، كدليل على توثيق النجاح.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الفنانة الكويتية عمدت لتوثيق حفلها ونشر ذلك، كرد على الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها طوال الأيام الماضية، أم لا؛ إذ جاء ذلك تزامنا مع المشادات التي وقعت مؤخرا بين عدد من المشاهير بسببها.

وكان حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق محمد الدعيع نشر فيديو عبر حسابه على ”تويتر“، قبل أيام، وهو يجلس بجانب نوال ويحيط كتفيها بذراعه: ”هذه الفنانة اللي قلتلك عنها، هذه اللي أحبها، وأموت فيها“، لترد نوال عليه: ”يا حياتي.. أهم شيء أن يكون راضيًا“، في إشارة منها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وانهالت الانتقادات على الدعيع لظهوره بهذا الشكل مع الفنانة الكويتية؛ ما دفعه إلى الرد بشكل قاس على متابعيه، متسببا بمزيد من الجدل.

وتزامنا مع ذلك، تعرض مقطع الفيديو لهجوم حاد من مواطنتي نوال الكويتية، الإعلاميتين فجر السعيد ومي العيدان.

وانتقدت مي العيدان عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، ملابس نوال، وجلوسها مع محمد الدعيع، معلقة: ”شنو سالفتها يوم مطلعة اكتفها ويوم الدعيع حاضنها، هذي الحالة شنو يسمونها؟“.

كما كتبت تعليقا آخر، أرفقته بصورة نوال الكويتية مع فتوى تحريم الغناء على المرأة من وزارة الأوقاف، حيث كتبت: ”أول مرة أوافق الأوقاف.. أي والله خاصة اللي صوتهم اخترب“.

وما لبثت أن هاجمتها مواطنتها الإعلامية فجر السعيد، إذ وجهت لها هجوما حادا، حيث علقت عبر حسابها في ”تويتر“: ”أعتذر لن أعلق على الفيديوهات الأخيرة للمطربة نوال اللي صارت كويتية لخدماتها الجليلة اللي مادري شنو لإنكم كفيتوا ووفيتوا خلوني لما تسكتون أدلو بدلوي“.

ومع حملة الانتقادات التي طالت نوال الكويتية من مواطنتيها العيدان والسعيد، ردت أصالة بتغريدة على مقطع فيديو نوال الكويتية ومحمد الدعيع، تدافع بها عنها وألمحت بها إلى الإعلاميتين الكويتيتين دون أن تذكرهما صراحة، إلا أن مي العيدان تلقفت تغريدة الفنانة السورية وشنت هجوما لاذعا عليها.