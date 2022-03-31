مجددا.. نجلاء عبد العزيز تثير جدلا بظهورها من دون حجاب

أحدثت الفاشينيستا ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبد العزيز جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورا لها من دون حجاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه نجلاء في إحدى الدول الأجنبية بوجهها دون حجاب، لتقوم عبر حسابها في ”سناب شات“ بتبرير موقفها بأن المقطع سرب من قبل حساب وهمي، مناشدة الجميع عدم تداوله.

وظهرت نجلاء عبد العزيز هذه المرة بشعرها، لكنها أخفت وجهها، وعلقت على الصور قائلة: “ لا هذه مو بالغلط، يا لا اركضوا انشروا الحين قولي بالغلط ما عادت تفرق معي“.

وتعرضت الفاشينيستا السعودية لهجوم من جمهورها، بسبب الحيل التي اعتادت أن تفعلها في كل مرة، مشيرين إلى أنها هي من تسرب صورها تمهيدا لخلعها الحجاب نهائيا.

وكانت نجلاء عبد العزيز قد ناشدت جمهورها بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه دون حجاب، مشيرة إلى أن أهلها انهاروا بعد رؤية الفيديو الذي تداولته الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين.

وكتبت نجلاء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: ”أمي وأختي وكل اللي حولي انهاروا بعد انتشار الصور خاصة أمي لأنها محافظة جدّا.. ساعدوني بحذف كل شيء، لأن الانتشار يخوف“.

ورغم تشديد نجلاء على أن الفيديو انتشر بالخطأ، إلا أن متابعين شككوا بها، واتهموها بتعمد ذلك، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مقاطع وصور لنجلاء، وتقول إنها كانت عن طريق الخطأ.

وسبق أن خرجت المشهورة السعودية في حسابها في ”سناب شات“ لتتحدث عن المقاطع المسربة، معترفة بأنها ”غالبا ما تراودها رغبة في نشر صور أو مقاطع لها ثم الخروج والادعاء لمتابعيها أنها كانت عن طريق الخطأ، بهدف إثارة الجدل“، مضيفة أنه ”في كل مرة تراودها هذه الرغبة تتراجع عن ذلك وتحاسب نفسها“.

وأوضحت نجلاء عبدالعزيز أن ”مراودة نفسها دائما لنشر صورتها والادعاء أنها بالخطأ، قد تتحقق بالفعل، ولكن دون قصد منها“.

وتدعي نجلاء عبدالعزيز باستمرار أنها محجبة، إلا أن الصور المسربة فندت أكثر من مرة ذلك، وتبرر عدم رغبتها في كشف هويتها بأنها من ”عائلة محافظة“.

وقبل أيام، تعرضت نجلاء عبدالعزيز لحملة سخرية، إذ وصفها متابعون بـ“الشحادة“ بعد تسريب مقطع فيديو لها وهي تتوسل المشهور الكويتي فهد العرادي في معرض العطور في الرياض، بأن يقوم بمدحها في حساباته.