بعد أنباء عن زواجه مجددا.. حسام جنيد يؤكد اختراق حسابه في فيسبوك

أعلن الفنان السوري حسام جنيد، عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، اليوم الخميس، عن زواجه، دون الإعلان عن أي تفاصيل، وسرعان ما تم حذف المنشور، ليعلن جنيد، بعدها عن تعرض حسابه للاختراق.

وكتب حسام جنيد، منشورا عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، قال فيه: ”يعني اللي فايت عم يلعب بحسابي، شو الغاية من الموضوع، أقسم بالله عيب، آسف جدا إلكم كل الاحترام“.

وجاء تعليق الفنان السوري خاليا من الإشارة إلى إعلان الزواج، لكنه اكتفى بإعلان اختراق حسابه، في إشارة ربما إلى نفيه النبأ.

وكان جنيد أعلن، مؤخرًا، انفصاله عن زوجته الفنانة السورية، إمارات رزق.

ونشر الفنان السوري في حينها جانبا من محادثة عبر تطبيق ”واتس آب“، جرت بين طليقته وأحد الصحفيين، على ما يبدو، كشفت فيها عن طلاقها.

ونشر الفنان جنيد، المحادثة المتداولة على حسابه في ”إنستغرام“، وخلال المحادثة يسأل الصحفي الفنانة السورية عن تداول أخبار حول انفصالها عن زوجها، لتؤكد الفنانة رزق أنها بالفعل انفصلت عن زوجها منذ شهر ونصف، لكنهما لم يعلنا الخبر.

وعلق حسام جنيد، على خبر الانفصال قائلًا: ”قدر الله وما شاء فعل.. الله يقدملك اللي فيه الخير“.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم الإعلان عن انفصال الفنانين السوريين، حيث انفصلا من قبل في أيلول/سبتمبر عام 2019، بعد خلافات وقعت بينهما.

وكشفت الفنانة رزق، عبر منشور كتبته على صفحتها الخاصة على موقع ”فيسبوك“ آنذاك عن إتمام الطلاق رسميًا، موضحة أنها ”تتمنى التوفيق لزوجها في حياته المقبلة“.

وطالبت الفنانة السورية، متابعيها عبر ذات المنشور، بعدم توجيه أي أسئلة لها بشأن تفاصيل تتعلق بالطلاق، مؤكدة أنها ”مؤمنة بكل ما يأتي به الله“.

وعلقت في حينها: ”أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن، وإن شاء الله تكون الحياة الجاية أحسن إلي وإلو، بتمنى بعد هالبوست ما يصير أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع، واللي بيجي من الله يا محلاه“.

وحسام جنيد، مطرب سوري قدم العديد من الألوان الغنائية، منها الشعبي والطربي، وحقق نجاحات كبيرة.