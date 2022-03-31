“كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر” ضمن الإعلان الدعائي لمسلسل الاختيار (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ”الاختيار“ في مصر، مساء الأربعاء، الإعلان الدعائي لمسلسل ”الاختيار للجزء الثالث المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.

وكشف الإعلان الدعائي للمسلسل الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للدولة المصرية، أن الجزء الثالث من المسلسل سيتضمن أحداثا هامة شهدتها مصر خلال فترة تولي جماعة الإخوان مقاليد السلطة في مصر، وكذلك الإطاحة بهم و المظاهرات وأحداث العنف والإرهاب التي شهدها الشارع المصري.

وشهد الإعلان، ظهور الشخصيات الرئيسة للمسلسل التي ستشارك بالعمل على مدار 30 حلقة ”كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر“ – بحسب وصف الشركة – وذلك خلال ثورة الـ30 من يونيو عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم.

كما ظهر في الإعلان عدد من نجوم الصف الأول من بينهم أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز الذين ظهروا كضباط في صف الدولة، كما ظهر أمير المصري وهو يقود مسيرة كبيرة رافضة لحكم الإخوان.

في المقابل ظهر خالد الصاوي وهو يجسد شخصية خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في مصر، وعبد العزيز مخيون الذي يجسد شخصية مرشد الإخوان في هذه الفترة، محمد بديع.

وتضمن الإعلان اللحظات التي سبقت إصدار الفريق أول عبدالفتاح السيسي إعلان بيان القوى الوطنية بعد اجتماعهم الذي انتهى بقرار الإطاحة بمحمد مرسى وجماعة الإخوان من مقاليد الحكم في مصر.

ويُقدَّم مسلسل الاختيار، للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الذي حققه في موسميه الأول والثاني، وتدور أحداث الجزء الثالث، في النسق ذاته، والخط الدرامي نفسه الذي بدأه الجزء الأول، وإن كان في الجزء الثالث يحمل أحداثا ”أكثر سخونة“؛ إذ يتناول أحداثا مهمة من داخل القصر الرئاسي.

وعلى الرغم من عدم ظهوره في الإعلان الدعائي، إلا أنه في هذا الجزء، سيتم تجسيد شخصية الرئيس السابق محمد مرسي للمرة الأولى في الدراما، وأيضا تجسيد شخصية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والذي ظهر في الإعلان بظهره وهو في اتجاه المنصة التي سيلقي منها بيان الإطاحة بمحمد مرسي.

والجزء الثالث من المسلسل كتبه السيناريست هاني سرحان، الذي كتب الجزء الثاني أيضا، وهو من إخراج بيتر ميمي، الذي قدم الجزأين السابقين

وعلى مدار العامين الماضيين، حقق المسلسل المصري ”الاختيار“، نجاحًا، وحظي بمشاهدة مصرية وعربية واسعة، لتناوله فترة حرجة من تاريخ مصر الحديث.

ويسلط المسلسل الضوء على جهود رجال الجيش والشرطة المصرية في التصدي للعمليات التي تنفذها الجماعات المتشددة في مصر.