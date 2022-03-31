محمود حميدة: "الأمية الدينية" سبب رفض المثلية في السينما

اعتبر الفنان المصري محمود حميدة أن ما وصفها بـ“الأمية الدينية“ هي التي تقف وراء رفض المجتمع للمثلية الجنسية في السينما العربية.

جاء ذلك في حديث للفنان حميدة خلال ندوة أقيمت له بصالون ”الجزويت“ الثقافي بمصر، حيث رد على سؤال حول رفض المجتمع للمثلية الجنسية في السينما العربية.

وقال الفنان المصري: ”المثلية والشذوذ هي بالأصل ممنوعات اجتماعية، لأن التحريم مختص برب العزة، مفيش غيره يحرم“.

وأضاف: ”المجتمع اتفق على رفض المثلية، زي رفض خروج الأنثى متبرجة، وبسبب الأمية الدينية، قررنا نلحقها بأمور دينية لمواجهة الآخر.. إحنا وصلنا للتعليق على الفعل السينمائي كأنه حقيقة“.

وحذر من أن ”تناول الجمهور لما يسمى بالممنوعات الاجتماعية في الفن دون وعي وثقافة، يعد كارثة“.

وتابع: ”الشاشة هي الأسطورة، وما يحدث في زمان ومكان آخر هو خيال، فإذا كنتم ستحاكمون الخيال، اسجنوا أمهاتكم وجداتكم على روايتهن للقصص.. كيف تحاكمون الخيال“.

وتعجب محمود حميدة من زملائه الذين يرفضون التلامس في الأعمال السينمائية، مشيرا إلى أنهم ”تناسوا أن هذا خيال، فالفن هو عبارة عن خيال“.

وواصل: ”إننا في حاجة لإلغاء قانون الحسبة، وهو ما واجهناه أنا ويوسف شاهين في فيلم المهاجر، عندما وجه لنا أحد المواطنين قانون الحسبة“.

وأضاف محمود حميدة في حديثه عن الفنان الراحل يوسف شاهين الذي يعتبره أستاذه: ”عملي مع يوسف شاهين في بدايتي الفنية ساعدني كثيرا على تكوين شخصيتي الفنية، فهو بالنسبة لي بمثابة المعلم الذي أضاف لي سينمائيا“، إذ كان حريصا على أن يستمع لآراء الفنانين والتعلم منهم.

يذكر أن الفنان محمود حميدة واحد من أبرز فناني مصر، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وكان آخر أعماله مسلسل ”نقل عام“ الذي عرض مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا.