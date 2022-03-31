أكاديمية الأوسكار تباشر "إجراءات تأديبية" ضد ويل سميث

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها، الجهة القائمة على جوائز الأوسكار، أن مجلس إدارتها باشر الأربعاء النظر في ”الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها ضد الممثل ويل سميث، على إثر صفعه للفكاهي كريس روك.

وقالت الأكاديمية في بيان لها، إن ويل سميث ”انتهك سياسات الأكاديمية، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير المناسب، والسلوك المسيء أو الخطير، وتقويض نزاهة الأكاديمية“.

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وأوضح البيان أن مجلس الإدارة سيقرر خلال اجتماع سيعقد في 18 نيسان/ أبريل المقبل، ما إذا كان سيتخذ ”إجراء تأديبيا“ ضد النجم الهوليوودي وماهية هذا الإجراء.

ويمكن أن يشمل هذا الإجراء تعليق عضوية ويل سميث في الأكاديمية أو حتى طرده منها.

وأوضح البيان أن الأكاديمية أرسلت إلى سميث إخطاراً مدته 15 يوماً على الأقل تبلغه فيه بأن مجلس إدارتها سيصوت بشأن الانتهاكات التي ارتكبها والعقوبات التي قد تفرض عليه من جراء ذلك، في مهلة ستتيح للممثل ”الفرصة لكي يتم الاستماع إليه من خلال رد مكتوب“.

ولفتت الأكاديمية إلى أنها طلبت من الممثل ويل سميث، مغادرة حفل توزيع جوائز الأوسكار إثر صفعه زميله الفكاهي كريس روك، لكنه رفض.

وقالت: ”إننا وإذ نرغب بأن نوضح أنه طُلب من سميث أن يغادر الحفل لكنه رفض، فإننا ندرك أيضا أنه كان بإمكاننا التعامل مع الموقف بشكل مختلف“.

وكان سميث قدم الاثنين عبر إنستغرام اعتذاره لزميله كريس روك على صفعه إياه مساء الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب دعابة سخر فيها الممثل الفكاهي من الرأس الحليق لجايدا بينكت سميث، زوجة الممثل الهوليوودي المصابة بداء الثعلبة.

وكتب سميث عبر إنستغرام: ”كريس، أودّ أن أعتذر منك علناً. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه“.

وأتى اعتذار سميث غداة الواقعة التي حصلت مباشرة على الهواء وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجودا في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وفي دعابته شبه روك شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane. ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج جيدا بينكيت سميث التي سبق لها أن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني منه بسبب إصابتها بداء الثعلبة.

ومع أن سميث ضحك في البداية للدعابة إلا أنه ما لبث أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك على وجهه بقوة، وقد سُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وقال روك الذي بدت عليه الصدمة: ”واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتو“. وأضاف مبررا دعابته ”لقد كانت مزحة عن G.I. Jane“.

لكن سميث الذي كان قد عاد للجلوس بجانب زوجته، رد عليه صائحاً ”دع اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين“.