رهف القحطاني تهاجم صديقات ساز القحطاني بسبب "مشاهد البكاء عليها"

هاجمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، صديقات مواطنتها مشهورة ”سناب شات“ ساز القحطاني بسبب مقاطع البكاء عليها.

وقالت رهف القحطاني في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن من بكى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هدفه هو الشهرة، وليس الحزن على ساز.

وأضافت: ”ما حدا يعرفكم من سنتين فجأة صرتوا مشهورين بالبكاء والعويل، الله يرحمها ما عرفت تنتقي أصحابها، هذى غلطتها الوحيدة“.

وتابعت: ”الصديقة أدعي لها، أو أتصدق عنها، ليس من الضروري الخروج بالبكاء واستعراض الرسائل الخاصة، هذا أمر بين العبد وربه، وليس للشو“.

وأوصت رهف صديقاتها في حال وفاتها قائلة: ”أوصيكم أصدقائي وصديقاتي، إذا مت تصدقوا عني وأذكروني بالخير ما حدا يبكي ولا يطلع لي شيء خاص، وأدعولي، واستروا على ما واجهتم“.

ويأتي هجوم رهف القحطاني بعدما تبادلت مشهورتا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نجوى العبدالله ونجود الفهد، الاتهامات والتهديدات، على خلفية محاولة إثبات كل منهما الصداقة التي كانت تجمعهما بمواطنتهما ساز القحطاني.

ولقيت أريج العمري المشهورة بـ“ساز القحطاني“، مصرعها في الـ16 من آذار/ مارس الجاري، في حادث مروري مروع.

ومنذ وفاة القحطاني، دأب العديد من المشاهير على نشر تفاصيل عن وفاتها وحياتها قبل الوفاة، فيما سارعت العديد من المشهورات على غرار العبدالله والفهد، لإثبات صداقتهن للقحطاني.

واستغلت نجوى حادثة ساز القحطاني للنيل من غريمتها نجود الفهد، إذ أكدت عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ساز القحطاني طردت نجود الفهد من شقتها قبل وفاتها بنحو ما يقارب أسبوعين، بعد اكتشافها أن نجود كانت تسيء لها بين الناس.

وأضافت أنها سبق وحذرت ساز من نجود الفهد، متهمة الأخيرة بأنها كانت تستغل ساز القحطاني من الناحية المالية.

وسارعت نجود الفهد للرد على نجوى العبدالله، لتؤكد أنها هي من كانت صديقة ساز القحطاني وليس نجوى.