مي العيدان تنتقد الإعلامي العراقي ساري حسام بسبب زينب الضاحي

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، زميلها الإعلامي العراقي ساري حسام، بسبب فيديو أشار خلاله إلى أنه حاول التواصل مع الفنانة زينب الضاحي، التي يلقبها الكويتيون بـ“خائنة الكويت“، لعمل لقاء معها.

وقالت مي العيدان خلال حلقة الأربعاء من برنامجها ”كشف حساب“ موجهة حديثها إلى ساري حسام، إنها ”تعتبره مثل أخيها الصغير، وهو له بعض البرامج الناجحة، لكن ما الفائدة من استضافة هذه الشخصية الخائنة لعيش وملح الكويت“، على حد قولها.

وأضافت: ”يا حسام.. ياحبيبي، يعني كونك أنا اعتبرك مثل أخويا الصغير، لما تسوي حلقة، سوي حلقة عن شخص يشرف، مو اسمه مثير للجدل، زينب الضاحي شخص مش مثير للجدل، بل مثير للاشمئزاز“.

وكان الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل قد أثار حالة واسعة من الجدل، بعدما كشف عن من وصفها بـ“جاسوسة الفنانين“ إبان الغزو العراقي للكويت، وكان يقصد الفنانة العراقية زينب الضاحي.

وكان عبدالرحمن العقل ظهر في برنامج ”مع حمد قلم“ العام الماضي، وتحدث للمرة الأولى عن ذكرياته مع غزو العراق للكويت عام 1990، ومنها التهديدات التي تعرض لها من جانب زينب الضاحي.

وقال عبد الرحمن العقل، إنه ”فوجئ بمكالمة هاتفية من زينب الضاحي بعد الغزو العراقي تطالبه بمقابلتها فورا داخل المسرح العربي، لكي يقابل بعض القيادات العراقية، وهددته أنه في حال عدم مجيئه سترسل له عربة شرطة تأخذه بالقوة وبشكل مهين“.

وتصدر اسم عبدالرحمن العقل وزينب الضاحي، بعد تلك التصريحات، مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام لافت بتفاصيل القصة، ووسط هجوم لاذع على الفنانة زينب الضاحي بعد كشف تلك المعلومات المتعلقة بها.

وزينب الضاحي، واسمها الحقيقي زنوبة عبدالخضر خضير عاشور، هي ممثلة ومغنية عراقية، مواليد البصرة في الـ31 من ديسمبر 1948، ولدت لعائلة فقيرة ولم تستطع إكمال دراستها، لكنها تعلمت القراءة والكتابة، وعاشت فترة من حياتها في الكويت.

بدأت ببيع البط في سوق المدينة لتعيل أسرتها وهي في سن العاشرة، وكانت تجيد الطهي فعملت طباخة في بيت أحد التجار العراقيين، وبعد سنوات طلب منها تاجر كويتي العمل لحسابه والانتقال معه للكويت فقبلت بعرضه.

وانتقلت زينب في العام 1962 للعمل في أحد الفنادق بالكويت والتقت بالفنان عبد الحسين عبد الرضا عارضا عليها دخول المجال الفني بسبب ندرة العنصر النسائي حينها فقبلت دون تردد.

ومنحت اسما فنيا كويتيا يتناسب مع شخصيتها وهو ”زينب الضاحي“ والذي بسببه اعتقد البعض بأنها قريبة المخرج فيصل الضاحي.

بداية مشوارها الفني كانت عام 1964 في مسلسل ”مذكرات بو عليوي“، وقدمت بعدها أعمالا عديدة في المسرح والتلفزيون.