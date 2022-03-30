الإعلامية المصرية جاسمين طه: التقارير المتداولة عن سرقة مجوهراتي كاذبة

كشفت الإعلامية المصرية جاسمين طه حقيقة الأخبار التي تداولتها مواقع صحفية محلية، صباح اليوم الأربعاء، حول سرقة مجوهراتها، والتي تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه، مؤكدة أن هذه الأخبار غير دقيقة.

ونشرت بعض المواقع الصحفية في مصر خبر سرقة مجوهرات تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 18 جنيها مصريا)، تمتلكها مقدمة برنامج ”السفيرة عزيزة“ الذي يذاع عبر شاشة dmc المصرية جاسمين طه، زاعمة أنها تقدمت ببلاغ للنيابة العامة.

وقالت جاسمين طه في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع صحفية اليوم حول سرقة مجوهراتي كاذبة، وليس لها أساس من الصحة“.

وطالبت الإعلامية المصرية الصحفيين بتحري الدقة قبل نشر أخبار مغلوطة، قائلة: ”أتوسم من السادة الزملاء الصحفيين توخي الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها“.

وتوجهت جاسمين طه بالشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليها، أو من الزملاء الصحفيين الذين تواصلوا معها للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

وجاسمين طه إعلامية مصرية حققت حضورا لافتا، فبالإضافة إلى تقديمها برنامج ”السفيرة عزيزة“ الذي يعرض يوميا عبر شاشة dmc المصرية، يتم اختيارها دائما لتقديم المناسبات والحفلات الهامة في مصر، مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي قدمت حفلتي الافتتاح والختام في أكثر من دورة.

كما قدمت حفل افتتاح مهرجان الجونة من قبل، ومهرجان الموسيقى العربية، بالإضافة إلى العديد من المحافل الهامة التي تقام في مصر.

ودرست جاسمين طه الاقتصاد، وحصلت على الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية في مصر، حيث لم تكن تنوي العمل بالإعلام، إلا أن والدتها الإعلامية الراحلة سهير الإتربي أقنعتها بالعمل في مجال الإعلام، في الوقت الذي كان والدها يريدها أن تعمل في أحد البنوك.

بدأت جاسمين رحلتها مع الإعلام كمراسلة في التلفزيون المصري لعدة برامج، ثم انتقلت بعدها للتقديم التلفزيوني من خلال عدة برامج منها ”البيت بيتك“، ”صباح الخير يا مصر“، ”ويك اند“، وغيرها من البرامج.

وتزوجت جاسمين طه من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.