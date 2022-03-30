أول تعليق من أحمد حسن وزينب مشاهير يوتيوب بعد إعلان انفصالهما

علق اليوتيوبرز المصريان أحمد حسن، وزينب، على قرار انفصالهما الذي أعلنه الأول قبل ساعات من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أنهما سيظلان صديقين.

وخرج أحمد حسن، وطليقته زينب، في فيديو عبر صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، تحدثا خلاله عن انفصالهما.

وقال أحمد حسن: ”العنوان الموجود على الفيديو ده حقيقي، واحنا مش حاطين العنوان علشان نجذب الناس علشان تدخل تتفرج على الفيديو، لا الموضوع بجد“.

وتابع: ”طبعًا ياجماعة كلكم عارفين إني أنا وزينب بقالنا 4 سنين متجوزين، وربنا رزقنا بـ أيلن وآيان، بس إحنا قررنا، والأسباب مخلينها لنفسنا شوية، وكان لازم نطلع نشارككم اللحظة دي، لأنه إحنا من 4 سنين نشارككم كل لحظات فرحنا وحزننا“.

وتحدثت زينب قائلة: ”وإحنا منفصلين بيننا كل الحب والاحترام، وإحنا كنا صحاب أصلًا، فهنفضل صحاب، وهيبقى فيه احترام بينا، لا أنا هشتمه ولا هو هيشتمني، ولا الكلام ده كله، إحنا عشرة، قضينا 4 سنين مع بعض، وفيه بنا حاجات كتير غير الأولاد، وإحنا عايزين ولادنا يشوفونا حلوين مع بعض“.

ورد أحمد حسن عليها، قائلًا: ”يعني يا جماعة مش علشان سيبنا بعض هتشوفونا كل يوم في المحاكم، وأنا أشتم فيها وهي تشتم فيّا“.

وأضاف أحمد حسن: ”إحنا طلعنا علشان نفهمكم، لأنه دي آخر مرة هتشوفونا فيها مع بعض“.

وأعلن ”اليوتيوبر“ المصري أحمد حسن، اليوم الأربعاء، انفصاله عن زوجته ”زينب“ بعد زواج دام 4 سنوات أثمر عن إنجاب طفلين، علمًا بأن الثنائي هما من أشهر الأزواج على ”يوتيوب“، ويقدمان محتوى قائمًا على المقالب، واليوميات العائلية.

وجاء إعلان أحمد حسن الانفصال عن زوجته ”زينب“، بعد مرور 48 ساعة على إدانة المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية المصرية لأحمد حسن بقضية تحرش بإحدى الفتيات، التي اتهمته بالتحرش الجنسي بها عبر ”إنستغرام“.

يشار إلى أنه، يوم الأحد الماضي، 27 آذار/ مارس، قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بتغريم أحمد حسن بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، بمبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مصري، ما يقرب من (1180 دولارًا أمريكيًا).

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، قيام المتهم أحمد حسن ”يوتيوبر“، بالتحرش الإلكتروني جنسيًا بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.