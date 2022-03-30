حاز 3 أوسكارات.. فيلم "كودا" دراما إنسانية عن الغناء في عالم أصم

تقدم المخرجة الأمريكية ”سيان هيدر“ دراما إنسانية مختلفة، عن فئة البشر الذين يعانون الصمم في العالم، مجسدة مختلف الإشكاليات التي يعانون منها خلال الاندماج في المجتمع عبر الفيلم الدرامي الاجتماعي ”كودا“ الفائز بثلاث جوائز للأوسكار في 2022.

وصدر الفيلم، في 2021، وتم عرضه على منصة آبل.

وتسرد أحداث الفيلم قصة مؤثرة لأفراد عائلة من الصم يعملون في مهنة الصيد البحري، ويعانون الظلم من قِبل كبار السوق البحري، من خلال التبخيس في أثمان السمك الذي يقومون باصطياده، وتوضح رحلة كفاحهم من أجل الاستقلال في بيع السمك.

وبالتعمق أكثر في مسار السيناريو، فإنه يقدم نموذجًا مختلفًا، من خلال جعل أحد أفراد العائلة إنسانة طبيعية، لا تعاني أزمة الصمم، وهي المراهقة ”روبي“، وتجسدها ”إيميليا جونز“.

ويرصد السيناريو هذه الحالة، كركيزة في تأسيسه، من خلال تتبع معاناة شخصية ”روبي“ في تواجدها وسط مجتمع العائلة المقربة، وكيفية تعاملها كمترجمة دائمة، لحركات الأب والأم والأخ، من أجل دمجهم مع المجتمع، هذا من جانب، ومن جانب آخر، يناقش السيناريو معيقات ارتباط ”روبي“ بعائلة من الصم، وأثر ذلك على طموحها في الغناء.

ويعالج الفيلم هذين التحديين بشكل متوازٍ، كقصتين تنموان مع مسار الأحداث المتلاحقة، في كوادر متقافزة بين المشاهد البحرية، وقاعات الدراسة، والمعهد الفني الذي يمثل منطقة الطموح لدى البطلة الصغيرة السن.

ففي مشهد الاستهلال، يفتح الكادر السينمائي نافذته على مشهد بحري واسع، والمؤثر الصوتي هنا أصوات الطيور، المنبثقة من الطبيعة. وفي المشهد اللاحق، يقدم المخرج مجموعة من الأفراد يعملون في صيد السمك، مع صوت مرتفع للموسيقى، لكن حركات كافة الممثلين تدلل على وجود مشاكل سمعية، عدا الفتاة ”روبي“، وهو ما يكشف عنه التقدم في التسلسل الزمني في العرض.

تنمر

ينتقل الفيلم إلى الكشف عن مضمونه وأهدافه، من خلال تعرض الطالبة ”روبي“ للتنمر من قبل الزميلات كونها ابنة لعائلة الصم، وكذلك عملها في صيد السمك، فهي ابنة العائلة المختلفة، المعزولة بالكامل عن المجتمع، ولا طريقة بحدوث الدمج سوى وجودها لترجمة حركات الأهل.

ويحقق السيناريو رؤيته الاجتماعية، عبر تقديم نوافذ مختلفة من حياة العائلة المعزولة، بفعل اختيار القدر، وهو ما لا ذنب أو خطأ للعائلة فيه، ولربما أتت مهمة الفتاة أكثر شراسة، في دفاعها عن عائلتها الخاضعة للتنمر والاستهزاء من الجميع، كونها هي الوحيدة التي تسمع تعليقات الناس. وهو ما يضع الفتاة تحت عدسة ميكروسكوبية داخل العمل، كونها تعمل في إطارين، إطارها الذاتي المتمثل بتحقيق طموحها في الغناء، وإطار دمج عائلتها بمجتمع لا يتقبل ذلك.

وتعمل المخرجة على إيصال رسائل من خلال مشاهد متناهية في العمق، تعبر عن صوت هذا المجتمع الصغير المقهور، مجتمع الصم، إذ تسلط عدسة الكاميرا على نظرات العيون، والأحاسيس، وإيماءات الوجوه للأبطال، وكأن في ذلك لغة تواصل أكثر مفادًا من حركات الصم ذاتها.

وتحقق المخرجة أدوات التوتر والإدهاش والإقناع عبر صناعة الحبكات المصغرة داخل السيناريو، من خلال إثارة التناقض في وجود فرد يحترف الموسيقى وسط مجتمع من المستحيل سماع أي صوت. وتكون المعالجة لتلك الحبكة المصغرة حين يقوم الأب ”روسي“ ويجسده الممثل الأصم ”تروي كوتسور“ بمد أصابعه، على عنق الابنة الموهوبة، لتتبع اهتزاز أوتارها، وبدا أنه سمع الغناء فعلًا، ووضح أثر ذلك على ملامحه التي تغيرت انفعالاتها.

ومن الأدوات الفنية للمخرجة في هذا الطرح، عملها بذكاء على المنع، فمنعت لوقت يقارب النصف دقيقة عن المُشاهد حاسة السمع، من باب المساواة مع الصم، حين عملت على كتم صوت غناء ”روبي“ خلال العرض المدرسي، وقدمت بذلك تجربة ذاتية لكل من حضر الفيلم، مع فقدان السمع، وصاحب ذلك نظرات من الأب ”روسي“ لأفراد المجتمع حوله، كيف يتأثرون بالغناء، ويبكون تأثرًا، في حين أنه معزول عن ذلك.

وفي مشهد آخر، يوضح ذكاء السيناريو، وقدرات الممثلين، وإتقان الإخراج، انطلقت ”روبي“ في الغناء أمام لجنة مسابقة بيركلي في بوسطن، وقدمت مجموعة من المشاعر والأحاسيس، عبر حركات لغة الصم المصاحبة للغناء من جسدها، مقدمة مشهدًا من أكثر المشاهد تأثيرًا عبر السينما، فكانت العائلة الصماء، تسمع الغناء جيدًا في هذا المشهد.

عواطف منسية

تتضح في تسمية الفيلم أيضًا، قدرة المخرجة على استيعاب مساحة الأمور الفنية في الإخراج، فإن ”كودا“ يعتبر رمزًا موسيقيًا في اللغة الإيطالية، وهو أيضًا، تجميعة لجملة ”child of deaf adult“ وتعني ابن عائلة من البالغين الصم.

ويعمل السيناريو الذي مضى بتتابع هادئ وتسلسلي، على إثارة العواطف المنسية لدى الجمهور، بما يقدمه من مفاجآت غير متوقعة، جعلت من شخصية البطلة كأنها تعيش داخل كل شخص في العالم، فالشخصية التي تسعى إلى طموحها تمثل معظم الناس، بل وفي لحظة ما، يشعر كل شخص بأنه ”روبي“، هذه الشخصية الساحرة تمكنت من تحقيق رؤية العمل فقط من سياق تطورها.

لكن ما يمكن ملاحظته، قدرة البريطانية ”إيميليا جونز“ الرهيبة على تجسيد شخصية متقافزة بين لغة الإشارة، واللغة المألوفة للناس، ولغة ثالثة، ألا وهي الغناء، بصوتها الساحر.

كما قدّم ”تروي كوتسر“، دور الأب بمهارات تعبيرية عبر حركاته المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما التأثيرية الحزينة، ما أهله للفوز بجائزة أوسكار لهذا العام كأفضل ممثل مساعد في الفيلم.

ويظهر في العرض الممثل المكسيكي ”أوخينيو ديربيز“ كمدرب للموسيقى، وهو كان بمثابة عراب روبي، الذي آمن بموهبة الفتاة الريفية وقدمها للعالم، وجاء ظهوره لافتًا بقدرته على التنقل ما بين الهدوء، والاسترخاء، والتأمل في كوادر متعددة، إلى شخصية المدرب المعتمد على جنونه وصراخه الحر، في تدريب طلابه.