بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض "الحبسة"

قالت أسرة النجم السينمائي الأمريكي بروس ويليس، اليوم الأربعاء، إن بطل سلسلة أفلام ”داي هارد“ سيعتزل التمثيل.

وجاء ذلك الإعلان بعد إصابة الفنان العالمي بمرض ”الحبسة“ أو فقدان القدرة على الكلام، وهو مرض تسبب في ”تأثر قدراته الإدراكية“.

وأصدرت أسرة الفنان بيانًا نشر عبر الإنترنت جاء فيه أن ”ويليس“ بطل أفلام الحركة، والبالغ من العمر 67 عامًا، سيعتزل التمثيل بسبب ”مشاكل صحية“.

وأوضح البيان أن أبرز مشاكل ”ويليس“ الصحية كان فقدانه القدرة على الكلام.

وأفادت العائلة في منشور عبر ”إنستغرام“ أن ”بروس عانى بعض المشاكل الصحية، وتبيّن من تشخيص وضعه أخيرًا أنه مصاب بحبسة (فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته المعرفية“.

وأضافت العائلة: ”لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير“.

وطبيًا، تُعرف ”الحبسة“ بأنها حالة تسلب قدرة الإنسان على التواصل، وقد تؤثر في قدرته على التحدث والكتابة، وفهم اللغة الشفوية، والكتابية.

وعادةً ما تحدث ”الحبسة“ بشكل مفاجئ بعد التعرض لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس، لكنها قد تحدث أيضًا تدريجيًا بسبب ورم بطيء النمو في الدماغ أو مرض يسبب ضررًا تدريجيًا ودائمًا.

وتقول المصادر الطبية إن شدة مرض ”الحبسة“ تتوقف على عدد من العوامل والأسباب، بما في ذلك تلف الدماغ وشدته، وبمجرد علاج السبب سيتركز العلاج الرئيس للحبسة بعلاج أمراض اللغة والتخاطب.

ويحتاج الشخص المصاب بهذه الحالة إلى إعادة تعلم وممارسة المهارات اللغوية، والتعرف على طرق أخرى للتواصل. وغالبًا ما يشارك أفراد الأسرة في العملية، لمساعدة الشخص على التواصل.