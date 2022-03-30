أحمد حسن وزينب.. أشهر "أزواج اليوتيوب" يعلنان الانفصال

أعلن اليوتيوبر المصري أحمد حسن، اليوم الأربعاء، انفصاله عن زوجته زينب بعد زواج دام 4 سنوات أثمر عن إنجاب طفلين، علما أن الثنائي هما من أشهر الأزواج على يوتيوب، ويقدمان محتوى قائما على المقالب واليوميات العائلية.

جاء إعلان أحمد حسن الانفصال عن زوجته زينب، بعد مرور 48 ساعة على إدانة المحكمة الإقتصادية في محافظة الإسكندرية المصرية لأحمد حسن في قضية تحرش بإحدى الفتيات، التي اتهمته بالتحرش الجنسي بها عبر ”إنستغرام“.

وأكد أحمد حسن، خلال إعلانه خبر الانفصال عن زوجته زينب على صفحتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن الطلاق تم بدون أي خلافات، وأنه ”يُكن لطليقته كل الاحترام“.

وكتب اليوتيوبر المصري: ”قدّر الله وماشاء فعل بعد 4 سنوات زواج كانوا أسعد 4 سنوات في حياتنا و ربنا رزقنا ب طفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي و بهدوء و بدون أي خلافات“.

وأضاف: ”سنبقى أصدقاء دائما و أبدا، و ستظل زينب أم ولادي و صديقتي التي أكن لها كل الاحترام و أدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها“.

يشار إلى أنه يوم الأحد الماضي 27 مارس، قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بتغريم أحمد حسن بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، بمبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مصري، ما يقرب من (1180 دولار أمريكي).

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، قيام المتهم أحمد حسن ”يوتيوبر“، بالتحرش الإلكتروني جنسيا بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق ظهرت إحدى الفتيات التي تدعى ”س. أ“، في مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه اليوتيوبر المصري بالتحرش الجنسي بها، من خلال طلبه أن تأتي معه إلى منزله الخاص.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، بعد طلبه لاحتياج فتاة لتصوير فيلم قصير أنها ”تفاجأت بكلماته التي تعد تحرشا لفظيّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك“.

وظهر أحمد حسن بصحبة زوجته زينب ورد في مقطع فيديو مماثل ونفى كافة الاتهامات الموجهة له، قائلا: ”ممكن أي حد يزور أي محادثة“، واستعرض عددا من لقطات الشاشة المزيفة، مؤكدا أنه بإمكان أي شخص فعل ذلك.