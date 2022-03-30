مي العيدان تهاجم أصالة نصري لدفاعها عن نوال الكويتية

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوماً ضد الفنانة السورية أصالة نصري، إثر دفاع الأخيرة عن الفنانة نوال الكويتية، عقب الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له مؤخراً بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق.

وجاء هجوم العيدان عقب تداول حسابات معنية بأخبار المشاهير تعليقاً للفنانة أصالة بشأن فيديو نوال الكويتية ومحمد الدعيع، الذي أثار جدلاً واسعاً وعرَض نوال والدعيع لانتقادات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد يضع فيه الدعيع يده على كتف نوال.

وقالت الفنانة السورية أصالة في تعليقها ”نوالتي الراقية الإنسانة الخلوقة أسمى من حتى الرد على ناس البشاعة خرَبت ضميرهم وشوهت نواياهم، فيديو غاية بالجمال والمحبة النقية وهاد الواضح وهاد المقصود“.

ورغم أن الفنانة أصالة لم تبين إن كانت تقصد بتعليقها أشخاصا معينين ممن انتقدوا الفنانة نوال، فإن الإعلامية العيدان اختارت الرد على هذا التعليق كونها من أبرز منتقدي ومهاجمي الفنانة نوال.

وقالت العيدان في تدوينتها التي قصدت بها أصالة ”عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو انتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد الله يحفظكم لبعض خاصه انتِ رافعة شعار اللي اختشوا ماتوا“.

عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو انتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد الله يحفظكم لبعض خاصه انتي رافعه شعار اللي اختشوا ماتوا#نوال_الكويتيه #أصالة pic.twitter.com/0llokjNXpB — مي العيدان (@mayal3eidan) March 30, 2022

ونشرت العيدان صوراً للفنانة أصالة برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وطليقها طارق العريان، مستندةً إليها في انتقاد الفنانة أصالة.

ولا يعتبر هذا الهجوم الأول من الإعلامية العيدان ضد أصالة، ففي نهاية عام 2020، ظهرت العيدان في مقطع فيديو انتقدت فيه هجوم أصالة نصري على طليقها طارق العريان عقب ظهوره برفقة حبيبته المودل السورية نيكول سعفان.

وفي عام 2019، دخلت العيدان على خط حرب التصريحات الملتهبة آنذاك بين الفنانة أصالة، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث ساندت العيدان مواطنتها فجر في هجومها ضد أصالة.

يُذكر أن خلافات كثيرة نشبت بين الفنانة أصالة وفجر السعيد خلال السنوات القليلة الماضية، إثر انتقاد السعيد صوتَ الفنانة أصالة وسخريتها منه أثناء إحيائها حفلاً غنائياً في الكويت.

إضافة إلى ذلك، فقد سبق أن هاجمت فجر السعيد الفنانة أصالة عام 2019، عقب أن طلبت الأخيرة الجنسية المصرية لتهاجمها ”فجر“ بسبب حصولها على الجنسية البحرينية، وتوعدتها بحرب شعواء.