إسدال الستار على الدعوى القضائية بين الفنان رشوان توفيق وابنته

رفضت محكمة جنوب القاهرة، الأربعاء، الدعوى التي أقامتها آية ابنة الفنان المصري رشوان توفيق ضد والدها، والتي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان، من خلال التوكيل الصادر منها دون علمها.

وقررت المحكمة إلزام آية رشوان بمصروفات المحكمة والمحاماة، ليغلق الباب أمام قضية خلافها مع والدها، التي شغلت الرأي العام في مصر على مدى الشهور الماضية.

وكانت آية رشوان، قد أقامت دعوى قضائية ضد والدها تطالب فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، يمتلكها والدها بقيمة 5 ملايين جنيه مصري، إلى شقيقتها هبة رشوان.

الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي تقيم فيها آية رشوان دعوى قضائية ضد والدها، الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها بدفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية طالبت ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورثة عن والدتها في مدينة ”رأس سدر“، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

وكان الفنان رشوان توفيق قد كشف عن أزمته مع ابنته خلال الأشهر الماضية في لقاء متلفز، قال فيه إنه يعيش حاليا مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها عن وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى لتصل الأمور إلى ما لم يكن يرغب به، على حد تعبيره.

وأكد الفنان رشوان توفيق أنه عاش حياته كلها من أجل ابنه الراحل توفيق وابنتيه هبة وآية ولزوجته الراحلة.

ورشوان توفيق ممثل مصري مواليد 2 فبراير 1933 برز في العديد من الأدوار وخاصة في التليفزيون والمسرح.

تخرج رشوان توفيق في معهد الفنون المسرحية والتحق للعمل بالتليفزيون منذ إنشائه حيث عمل مدير استديو ثم مساعدا للمخرج كمال أبو العلا في برنامج ”من الجاني؟“.

عندما تكونت فرقة مسرح التليفزيون كان من أوائل المنضمين لها وشارك في أول مسرحية وهي شيء في صدري إخراج نور الدمرداش. وفي ذلك الوقت أسند اليه إخراج برنامج ”من الجاني ؟“.

ورغم مشاركاته السينمائية القليلة إلا أنه حصل على جائزة التمثيل دور ثان لفيلم جريمة في الحي الهادئ إخراج حسام الدين مصطفى.

قدّم للتليفزيون جميع الأدوار منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعي والديني حتى إنه احتكر الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان في فترة من الفترات.